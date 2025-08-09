Ο Χρήστος Ζαφείρης έκανε ένα φανταστικό ματς με τη Σλάβια Πράγας και σκόραρε, περνώντας την μπάλα από το μάτι της… βελόνας, λίγη ώρα μετά την είδηση για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ.

Χρήστος Ζαφείρης… on fire! Η Σλάβια Πράγας είδε τον Έλληνα μέσο να βρίσκεται σε εξαιρετική μέρα, στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Τέπλιτσε και μάλιστα, να χρίζεται σκόρερ για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν!

Λίγη ώρα μετά την είδηση για την πρόταση του ΠΑΟΚ για τον νεαρό χαφ, όπως αποκάλυψαν τα τσέχικα ΜΜΕ, ήρθε μία κορυφαία εμφάνιση, που σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη.

«Άκυρο της Σλάβια Πράγας σε πρόταση-ρεκόρ του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη!» Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, έτοιμος για μεταγραφή ρεκόρ, όμως η Σλάβια Πράγας ήταν αρνητική…

Όπως έγινε γνωστό, ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν έτοιμος να φτάσει σε μία μεταγραφή ρεκόρ, για την ιστορία του συλλόγου, καταθέτοντας πρόταση 9 εκατομμυρίων ευρώ στη Σλάβια Πράγας, για την απόκτηση του Ζαφείρη. Ωστόσο, οι Τσέχοι φαίνεται πως απάντησαν αρνητικά.

Και αν κρίνουμε από την εμφάνιση που ακολούθησε, μάλλον είναι κατανοητό γιατί δεν θέλουν να τον χάσουν από το ρόστερ τους.

Ο Ζαφείρης ήταν εκείνος που στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης «ξεκλείδωσε» την αντίπαλη άμυνα, για να οδηγήσει ουσιαστικά στο πρώτο γκολ της ομάδας του.

Ήταν ένα βήμα μπροστά στη φάση, «διάβασε» τη σκέψη του τερματοφύλακα της Τέπλιτσε, πίεσε και έκλεψε την μπάλα και από εκεί και πέρα, οι συμπαίκτες του με μία πάσα και ένα σουτ σε κενή εστία, δεν δυσκολεύτηκαν να γράψουν το 1-0.

31' | PROVIIII 🥳



Christos Zafeiris perfektně vystihl rozehrávku brankáře Teplic a vypíchl míč k Vasilu Kušejovi, ten ještě celou akci vyšperkoval přihrávkou na Lukáše Provoda, který se do odkryté sítě nemýlil, vedeme!



🔴⚪️ 1:0 🔵🟡 pic.twitter.com/bMPrGtJZ8c — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 9, 2025

Ωστόσο, ο ίδιος φρόντισε να προσθέσει το όνομά του στη λίστα των σκόρερ. Στο 52′, ο Ζαφείρης έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στη μεγάλη περιοχή και παρά το γεγονός ότι ήταν σε δύσκολη θέση για να εκτελέσει, αφού βρισκόταν κοντά στη γραμμή του άουτ, σούταρε με πολλή δύναμη και δικαιώθηκε, κάνοντας το 2-0.

Μέχρι στιγμής, ο 22χρονος μετρά σε 4 συμμετοχές με τη Σλάβια Πράγας, δύο γκολ και μία ασίστ, ξεκινώντας αρκετά… ζεστά τη νέα σεζόν!

52' | CHRISTOOOS ZAFEIRIS 💥



Oscar perfektním lobem na levé straně našel Christose Zafeirise, který z úhlu propálil gólmana a přidává náš druhý gól! ✌️



🔴⚪️ 2:0 🔵🟡 #skstep pic.twitter.com/Sp10pZp2pw — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) August 9, 2025

Πλέον, μένει να φανεί εάν ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει με κάποια νέα πρόταση για την συγκεκριμένη περίπτωση.

Δείτε το γκολ του Ζαφείρη: