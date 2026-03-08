Απίθανα πράγματα από τον Χρήστο Τζόλη, που έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά και η Κλαμπ Μπριζ «χαμογελάει»!

Ένας Χρήστος Τζόλης να τον… πιεις στο ποτήρι! Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες τη φετινή σεζόν, με τα όσα κάνει!

Η Κλαμπ Μπριζ «χαμογελάει» και όταν βλέπει τα νούμερά του, μόνο χαρούμενη πρέπει να είναι για εκείνον.

Στο ματς με την Άντερλεχτ (08/03, 2-2) ήταν ξανά με την… πλάτη στον τοίχο, αλλά ο Χρήστος Τζόλης «μίλησε» ξανά.

🌟 l Christos Tzolis : PASSEUR DECISIF pour le Club Brugge contre Anderlecht



📅 40 matches

⚽️ 13 buts

🅰️ 17 assists



Quelle saison du Grec en club ! 🔥



📷 Club Brugge pic.twitter.com/2jFOlGQMtO — Ma Pro League (@MaProLeague) March 8, 2026

Πώς; Με έναν από τους αγαπημένους το τρόπους, δηλαδή δίνοντας ασίστ, καθώς ήταν ο άνθρωπος που «σέρβιρε» το τελευταίο γκολ της αναμέτρησης.

Ένα τέρμα που μπορεί να είναι καθοριστικό, καθώς κράτησε την ομάδα του σε απόσταση ενός… ματς από την Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ, που είναι στην κορυφή.

Όμως, αν δούμε τη «μεγαλύτερη εικόνα» θα παρατηρήσουμε πως ο Χρήστος Τζόλης είναι κάτι παραπάνω από το 1/3 της Κλαμπ Μπριζ στην Jupiler Pro League!

Τα τρομερά νούμερα του Τζόλη

Η ομάδα του Έλληνα ποδοσφαιριστή έχει σκοράρει συνολικά 53 γκολ στο πρωτάθλημα. Σε πόσα από αυτά, έχει βάλει το… λιθαράκι του ο Χρήστος Τζόλης;

Στα 19, αφού μετράει οκτώ γκολ, αλλά και 11 ασίστ, έχοντας παίξει σε 24 αναμετρήσεις.

FT | Nicolò Tresoldi sauve un point pour le Club Brugge ! 🔵🤝🟣 #CLUAND pic.twitter.com/cryrd5VJY5 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2026

Τι σημαίνει αυτό; Ότι έχει συμμετοχή στο 35% των τερμάτων της ομάδας του! Και όχι μόνο αυτό, καθώς οι αριθμοί του έχουν «τρελάνει» και το βέλγικο πρωτάθλημα.

Είναι ο ποδοσφαιριστής, που έχει τις περισσότερες ασίστ, αλλά και αυτός με τις περισσότερες συμμετοχές σε τέρματα, ανεξάρτητα ομάδας!

Και όσο ο Χρήστος Τζόλης έχει αυτή τη… φόρα είναι δεδομένο, πως η Κλαμπ Μπριζ θα «χαμογελάει»!