Ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση στο «τσεπάκι» του Χρήστου Τζόλη, που απέναντι στη Σαρλερουά (01/03, 1-2) ήταν από τους «πρωταγωνιστές» της ομάδας του!

Όσο η Κλαμπ Μπριζ έχει αυτόν τον Χρήστο Τζόλη, δεν χρειάζεται να φοβάται.

Στην 27η αγωνιστική της Jupiler Pro League, η αναμέτρηση με τη Σαρλερουά (01/03, 1-2) δεν ξεκίνησε με καθόλου θετικό τρόπο.

Η παρέα του Έλληνα μεσοεπιθετικού έμεινε πίσω στο σκορ 35ο λεπτό. Αν αυτό το αποτέλεσμα, είχε μείνει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, τώρα η Κλαμπ Μπριζ θα ήταν στο -4 από την κορυφή.

Παρ’ όλα αυτά στο δεύτερο μέρος ανέλαβε δράση, ο Χρήστος Τζόλης. Στο 60ό λεπτό κέρδισε την κόκκινη κάρτα από τον Κέβιν Φαν Ντεν Κέρκοφ, μετά από ένα «δολοφονικό» μαρκάρισμα.

Ce tacle de 𝗕𝗢𝗨𝗖𝗛𝗘𝗥 de Kevin Van den Kerkhof, prêté par Metz à Charleroi ! 😨😨



Tzolis a pu revenir et même marquer quelques minutes plus tard, on se demande presque comment c'est possible…



(@DAZN_BEFR)pic.twitter.com/N2JL3GU3zr — Footballogue (@Footballogue) March 1, 2026

Από εκεί και πέρα, μέτρησε 59 επαφές με την μπάλα, έχοντας 3/3 επιτυχημένες ντρίμπλες και 85% ακρίβεια στις πάσες του (34/40) και 5/8 κερδισμένες μονομαχίες. Παράλληλα, οι τέσσερις από τις μεταβιβάσεις του «μεταφράστηκαν» και σε πάσες-κλειδιά.

Από εκεί και πέρα, εκτός συζήτησης δεν πρέπει να μείνει και το γεγονός, πως ήταν ο άνθρωπος, που σκόραρε το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Κι όμως, αφού ανάλαβε την ευθύνη, όταν η Κλαμπ Μπριζ κέρδισε πέναλτι. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ήταν εύστοχος. Μάλιστα, στις καθυστερήσεις πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη, που φέρνει το κλαμπ του στο -1 από την κορυφή.

Σε ό,τι αφορά τα στατιστικά σεζόν του; Ο Χρήστος Τζόλης έφτασε τα 12 γκολ, ενώ μετράει ήδη και 16 ασίστ!