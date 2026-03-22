Χρήστος Τζόλης και Κωνσταντίνος Καρέτσας «μάγεψαν» για ακόμα μία φορά, αφού δεν σταματούν να «μοιράζουν» ασίστ!

Η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Jupiler Pro League έλαβε «τέλος», με δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές να «λάμπουν»! Γκενκ και Κλαμπ Μπριζ μπορεί να μην είχαν τα ίδια αποτελέσματα, αλλά είδαν Κωνσταντίνο Καρέτσα και Χρήστο Τζόλη να «χτυπούν» με τον αγαπημένο τους τρόπο.

Ας ξεκινήσουμε με τα «πεπραγμένα» του πρώτου. Η ομάδα του πραγματικά «αυτοκτόνησε» και… πέταξε δύο βαθμούς που έμοιαζαν να είχαν «κλειδώσει».

H Γκενκ έμεινε εκτός Play Offs πρωταθλήματος, αφού τερμάτισε 7η με 42 βαθμούς. Στην τελευταία αγωνιστική αντιμετώπισε τη Λα Λουβιέρ.

Μία από τις ομάδες που «παλεύουν» για την παραμονή. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε 7.5 μονάδες στο Sofascore αγωνιζόμενος σε όλο το παιχνίδι.

Δημιούργησε τρεις μεγάλες ευκαιρίες, είχε τέσσερις πάσες κλειδιά, ενώ έδωσε ακόμα μία ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τις 10, χωρίς να έχει καταφέρει να βρει ακόμα κάποιο γκολ. Παρά την πολύ καλή του εμφάνιση τα έκανε… μαντάρα η Γκενκ. Μετά την ασίστ του Κωνσταντίνου Καρέτσα το σκορ έγινε 3-5 στο 86ο λεπτό και όλα έδειχναν νίκη.

Όμως, η Λα Λουβιέρ με δύο γκολ σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στα… χασομέρια πήρε την ισοπαλία!

Την ίδια ώρα, η Κλαμπ Μπριζ τού Χρήστου Τζόλη πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη απέναντι στη Μέχελεν (22/03, 4-1). Ο Έλληνας εξτρέμ ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές έχοντας 9.1 μονάδες στο Sofascore!

Είχε συνολικά εννέα (!) πάσες κλειδιά, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ. Γεγονός, που δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο, αφού μιλάμε για τον καλύτερο δημιουργό της Jupiler Pro League!

Ο Χρήστος Τζόλης εκτός από τα εννέα γκολ που έχει σκοράρει, έχει μετρήσει και 13 ασίστ! Ποιος είναι πίσω του; Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, με τους δύο παίκτες να «μονομαχούν», αφού είναι οι μοναδικοί «διψήφιοι» στη διοργάνωση!