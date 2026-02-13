Αυτά που κάνει τη φετινή σεζόν ο Βαγγέλης Παυλίδης στη Liga Portugal είναι «μαγικά», με τους αριθμούς του να «ζαλίζουν»!

O Βαγγέλης Παυλίδης είναι «εθισμένος» στα γκολ στη Liga Portugal και «τρέχει» χωρίς να έχει… φρένα.

Κάνει φανταστικά πράγματα και επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά στην 22η αγωνιστική της διοργάνωσης, πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Στη νέα νίκη της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα φώναξε ξανά «παρών», αφού ήταν ο ποδοσφαιριστής που «άνοιξε» το σκορ απέναντι στη Σάντα Κλάρα (13/02, 1-2).

GOLOOOO PAVLIDIS QUI OUVRE LE SCORE ÇA FAIT 1-0 POUR BENFICA ❤️🦅 pic.twitter.com/ooczvIHcGs — SL Benfica 🇫🇷 (@SLBenficaFr_) February 13, 2026

Στο 16ο λεπτό, με μία κοντινή κεφαλιά έκανε το 0-1 και σκόραρε το 20ο γκολ για τη διοργάνωση και το 28ο συνολικά τη φετινή σεζόν!

Ωστόσο, τι είναι αυτό που τον «ξεχωρίζει»; Το κάθε πότε έχει συμμετοχή σε τέρμα της ομάδας του στη Liga Portugal, με τους αριθμούς του να «ζαλίζουν»!

Αριθμοί που «ζαλίζουν»

Αρχικά, να ξεκινήσουμε με το γεγονός πως έχει 20 γκολ σε 22 αγωνιστικές. Γεγονός, που είναι από μόνο του αξιοθαύμαστο, αφού είναι και ο πρώτος σκόρερ της λίγκας.

Την ίδια ώρα, «ξεπέρασε» και την περσινή του φανταστική σεζόν στη Liga Portugal, αφού είχε σκοράρει 19 τέρματα σε 38 ματς.

Πάμε όμως ξανά στη φετινή αγωνιστική χρονιά. Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει παίξει συνολικά 1860 λεπτά. Τι σημαίνει αυτό;

Ότι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάθε 93’ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα! Ωστόσο, εκτός συζήτησης δεν μπορούμε να αφήσουμε και τα όσα κάνει στο δημιουργικό κομμάτι.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει «μοιράσει» συνολικά τέσσερις ασίστ, άρα φτάνουμε στις 24 συμμετοχές σε γκολ σε 22 ματς!

Ή διαφορετικά μία συμμετοχή σε γκολ των «Αετών της Λισαβόνας», κάθε 77.5 λεπτά!

Ένας αριθμός που «ζαλίζει», καθώς μόνο σπάνια μπορούμε να τον βρούμε, τόσο στη Liga Portugal, όσα και στα υπόλοιπα πρωταθλήματα της Ευρώπης!

Όμως, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πάρει απόφαση να «τρελάνει» τους πάντες και δεν σταματάει πουθενά.