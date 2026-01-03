Ο Βαγγέλης Παυλίδης κάνει φανταστικά πράγματα! Για ακόμα μία φορά «τρέλανε» τους πάντες με νέο χατ-τρικ. Σε ένα γεγονός, που πλέον δεν αποτελεί… είδηση!

Ορισμένες φορές τα λόγια περισσεύουν για τον Βαγγέλη Παυλίδη! Ο Έλληνας επιθετικός κάνει «μαγικά» πράγματα και έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες.

Μπορεί ο χρόνος να άλλαξε, αλλά εκείνος έμεινε ίδιος και… απαράλλακτος. Νέα αναμέτρηση της ομάδας του και πάλι «οδηγός» απέναντι στην Εστορίλ (03/01, 3-1)!

Σε μία νίκη που «κράτησε» την Μπενφίκα κοντά στη 2η θέση της Liga Portugal και το -7 απ’ την κορυφή (έχει ματς λιγότερο η Πόρτο).

Τι έκανε ο Βαγγέλης Παυλίδης και «ξεχώρισε»; Σκόραρε (και πάλι) χατ-τρικ! Ωστόσο, πλέον αυτό το γεγονός δεν πρέπει να το θεωρούμε είδηση!

Μάλιστα, το δεύτερό του τέρμα ήταν «ποίημα», καθώς έσκαψε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα!

H «συνήθεια» του Παυλίδη

Την πρώτη φορά που ο 27χρονος επιθετικός σκόραρε τρία γκολ σε ένα ματς στη Λισαβόνα ήταν απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Σε μία αναμέτρηση, που αν και ηττήθηκε θα έχει να τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό.

Από τότε, δεν έχει περάσει ούτε ένας χρόνος, καθώς το ματς με τους «μπλαουγκράνα» έλαβε χώρα στις 21 Γενάρη του 2025.

Πολλοί θα περίμεναν πως δεν θα έχουν υπάρξει πολλές «ανάλογες επιδόσεις». Ωστόσο, ο Βαγγέλης Παυλίδης μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο έχει πετύχει χατ-τρικ σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις!

Κι όμως, μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό! Μετά το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ακολούθησε αυτό με την Πόρτο, για να φτάσουμε τη φετινή σεζόν.

Κόντρα στην Εστορίλ (03/01, 3-1) πέτυχε το τρίτο του χατ-τρικ στην αγωνιστική χρονιά, αφού είχαν έρθει αυτά με την Αρούκα (25/10, 5-0) και τη Μορεϊρένσε (03/01, 0-4)! Και ποιος ξέρει, γιατι να μην συνεχίσει με την ίδια… ταχύτητα;

Άλλωστε, τον τελευταίο χρόνο έχει κάνει «συνήθεια» το να πετυχαίνει τρία γκολ σε ένα ματς.