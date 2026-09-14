Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει ξεκινήσει «καυτός» τη νέα του «περιπέτεια» στην Τουρκία και είναι σε ένα απίστευτο Top-3!

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης αποφάσισε το καλοκαίρι να «ανοίξει» ένα νέο «κεφάλαιο» στην καριέρα του.

Έπειτα από έναν χρόνο στη Σκωτία και τη Χαρτς «μετακόμισε» στην Κορούμ και την Τουρκία. Από την Day 1 έχει δείξει τα όσα μπορεί να προσφέρει και ήδη έχει «τρελάνει» τους πάντες!

Σε μία εκκίνηση-όνειρο για τον Έλληνα εξτρέμ που τον «τοποθετεί» σε ένα πολύ ξεχωριστό Top-3 της Trendyol Süper Lig.

Çorum FK'nın yeni transferi Kyziridis



💥 3 maç

💥 3 gol

💥 1 asist pic.twitter.com/HzwFuIgIMv — FutbolArena (@futbolarena) September 12, 2026

Το ξεχωριστό Top-3 που έχει μέσα τον Κυζιρίδη

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έχει φωνάξει «παρών» και στα τρία ματς που έχει παίξει.

Απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (14/08, 2-2), την Εγιούπσορ (06/09, 3-0), αλλά και τη Σαμσουνσπόρ (12/09, 1-5) έχει τρία γκολ και μία ασίστ, έχοντας ένα τέρμα σε κάθε αναμέτρηση!

Αυτό από μόνο του είναι ένα ιδιαίτερο στατιστικό που δεν το έχουν πετύχει αρκετοί ποδοσφαιριστές.

Συνολικά, με τις εμφανίσεις του στο Sofascore έχει βαθμολογία 8.10 μέσο όρο, χάρη στα «πεπραγμένα» του.

Έναν αριθμό που αυτόματα τον βάζει και ως τον τρίτο καλύτερο παίκτη -αυτή τη στιγμή- στο τουρκικό πρωτάθλημα!

Μπροστά του είναι μονάχα οι Ιρφάν Τσαν Ακριμπαγάτ (8.24), αλλά και ο Βίκτορ Οσίμεν (8.45), που είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό.

Μία 3άδα που έχει ξεκινήσει «φορτσάτη» τη φετινή σεζόν και κάνει απίθανα πράγματα. Έτσι και αλλιώς, μιλάμε και για τους μόνους παίκτες που βλέπουν τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους να έχει μπροστά τον αριθμό: «8».

Και σε όλα αυτά, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης είναι «μέσα» και φωνάζει βροντερά «παρών».