Ο Χρήστος Τζόλης έχει εγκλιματιστεί κατευθείαν στην Άρσεναλ όπως συμβαίνει και με τους συμπαίκτες του, με τον ίδιο.

Η εκκίνηση του Χρήστου Τζόλη στην Άρσεναλ μπορεί άνετα να του προσάψει το… σαν έτοιμος από καιρό. Έτσι δείχνει ο Έλληνας πλάγιος επιθετικός που έχει κερδίσει άπαντες στο Βόρειο Λονδίνο, καλά καλά πριν κλείσει δίμηνο εκεί.

Ο Χρήστος Τζόλης έχει μπει αμέσως στο κλίμα και τις απαιτήσεις των «κανονιέρηδων» προσφέροντας ουσιαστικά μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μπορεί να μην έχει προλάβει να ανοίξει ακόμα λογαριασμό σε επίσημο παιχνίδι της Άρσεναλ, πλην όμως μετράει ήδη στο ενεργητικό του 4 ασίστ σε πέντε παιχνίδια που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις. Όχι κι άσχημα..

Από το δικό του πόδι λύθηκε ο γόρδιος δεσμός από τον Όντεγκαρντ στη Νάπολι και η Άρσεναλ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Champions League.

Εκτός των άλλων, πέρα από την αγωνιστική του προσφορά, φαίνεται ότι έχει δέσει αρκετά με τους συμπαίκτες του και στα αποδυτήρια. Σημαντικό όταν περνάνε τόσο χρόνο μαζί. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω.

Ο Χρήστος Τζόλης ρωτήθηκε και αποκάλυψε τα παρατσούκλια που έχει ακούσει το διάστημα αυτό από τους συμπαίκτες του, οι οποίοι του «κόλλησαν», ό,τι θυμίζει Ελλάδα.

«Με φωνάζουν Λεωνίδα, τζατζίκι, ελληνική σαλάτα (σ.σ. χωριάτικη). Με φωνάζουν Μύκονο, Σαντορίνη», παραδέχθηκε ο Έλληνας διεθνής μέσα σε γέλια.

Ας τον φωνάζουν όπως θέλουν οι συμπαίκτες του και τα μέρη του σταφ κι ας αποδίσει ο Χρήστος Τζόλης όπως στο ξεκίνημα της θητείας του στην Άρσεναλ. Και όλοι εμείς να τον καμαρώνουμε…