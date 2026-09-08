Η μεταγραφή του Σαλάχ στην Τουρκία έκανε πάταγο αλλά εκεί έχει ανταγωνισμό και δη από έναν Έλληνα που άγγιξε το ατόφιο άριστα με τόνο.

Το καλοκαίρι του 2026 κύλησε με μπόλικο «θόρυβο» ποδοσφαιρικά και μεταγραφικά από τη γειτονική Τουρκία με τις ομάδες της, να ξοδεύουν αρκετά χρήματα για να προσελκύσουν μεγάλα ονόματα της στρογγυλής θεάς στην πρώτη της κατηγορία.

Ανάμεσα σε αυτά βέβαια και εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, ήταν εκείνο του Μοχάμεντ Σαλάχ. Έπειτα από μία πολύ πετυχημένη θητεία 9 χρόνων στη Λίβερπουλ, ο «Μίδας» Σαλάχ αποφάσισε να αλλάξει σελίδα, αποδεχόμενης την πρόσκληση της Τραμπζονσπόρ.

Και μπορεί η ποιότητα του «Φαραώ» με τις εξωπραγματικές παροχές στην Τραπεζούντα να είναι δεδομένη, αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως οι απαιτήσεις στο πρόσωπό του είναι πολύ υψηλές. Και για την ώρα τις δικαιώνει ακολουθώντας τον Όσιμεν (6) στα γκολ με τέσσερα. Όσα έχει και ο Βλάχοβιτς.

Ανάμεσα στους διακριθέντες όμως της εκκίνησης του πρωταθλήματος στην Τουρκία βρίσκεται και ένας Έλληνας. Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης που αποτέλεσε σημαντικότατο μέλος της περσινής πορείας της Χαρτς μέχρι την παραλίγο κατάκτηση της Premiership στη Σκωτία, πήρε μεταγραφή στην Τσόρουμ και στις δύο πρώτες του επίσημες εμφανίσεις, βγάζει… μάτια.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει γράψει δύο γκολ, μία ασίστ, τρεις επιτυχημένες ντρίμπλες και ποσοστό 88,46 εύστοχων πασών, γεγονός που τον φέρνει στο Top-3 της λίγκας βάσει επιδόσεων κατά μέσο όρο με 8,40 βαθμολογία, σύμφωνα με το SofaScore.

Πίσω μόνο από τον Ιρφάν Εγκριμπαγιάτ της Γεντσλερμπιρλίγκι (8,68 βαθμολογία) που ειναι γκολκίπερ και το βαρύ πυροβολικό της αντιπάλου της ΑΕΚ στο Champions League, Βίκτρο Όσιμεν με 8,45 κατά μέσο όρο σε 4 παιχνίδια.

Το Top-5 συμπληρώνουν ο Πάουλο Βίκτορ, 39χρονος γκολκίπερ της Αλάνιασπορ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ. Αυτοί οι πέντε είναι και εκείνοι που έχουν βαθμολογία άνω του 8 κατά το Sofa score κατά μέσο όρο, με τον πρώην σταρ της Λίβερπουλ να αποτελεί τον μοναδικό παίκτη εκτός τερματοφυλάκων που έχει πάρει 10/10 σε ματς. Εντυπωσιακή επίδοση που άγγιξε και ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης στη φανταστική προ λίγων ωρών εμφάνιση που πραγματοποίησε με την Έρουπσπορ, για την οποία βαθμολογήθηκε με το άριστο 9.9.