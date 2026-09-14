Δεν λέει να πάρει το πόδι από το πεντάλ του γκαζιού ο Βαγγέλης Παυλίδης που συνεχίζει να βάλει κατά ριπάς στην Πορτογαλία.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης «καίει» και η Μπενφίκα συνεχίζει να τρομάζει τους αντιπάλους της, στην εκκίνηση του πρωταθλήματος στην Πορτογαλία έχοντας φτάσει ήδη τα 21 γκολ ενεργητικό σε μόλις έξι στροφές. Σημειώνει δηλαδή 3μιση ανά αγωνιστική…

Με τον Έλληνα επιθετικό on fire, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα λίγο πριν υποδεχθεί τη Μίλαν για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, ζορίστηκε αρκετά κόντρα στη Ζιλ Βιθέντε στην έδρα της.

Έπρεπε μάλιστα να ολοκληρώσει ανατροπή για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα μιας και βρέθηκε από πολύ νωρίς (7′) πίσω στο σκορ και με την πλάτη στον τοίχο. «Κανένα πρόβλημα», ωστόσο φώναξε και πάλι ο Βαγγέλης Παυλίδης που σκόραρε ξανά και μάλιστα δις.

Ο Έλληνας επιθετικός μυρίζεται το γκολ από… χιλιόμετρα μακριά, διαθέτωντας όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά των κλασικών φορ του παρελθόντος. Εκτέλεση, παρών στο κατάλληλο σημείο την κατάλληλη στιγμή. Γκολεαδόρ από τους λίγους στην Ευρώπη.

Με ένα υπέροχο άγγιγμα-λόμπα έφερε αρχικά το παιχνίδι στα ίσα και έβαλε μπροστά την Μπενφίκα στο 87′ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Έλληνας επιθετικός, που συνεχίζει να διεκδικεί ακόμα και το… χρυσό παπούτσι για το 2026.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει ξεκινήσει «καυτός» τη νέα αγωνιστική περίοδο, μετρώντας ήδη 14 γκολ και 3 ασίστ σε 11 παιχνίδια. Με λίγα λόγια στέλνει την μπάλα στα δίχτυα κάθε 60′ σε όλες τις διοργαμώσεις, έχοντας στο ενεργητικό του πάνω από το 1/3 των γκολ της Μπενφίκα στο πρωτάθλημα (8/21).

Ο Θεσσαλονικιός επιθετικός διαπρέπει με την ομάδα της Λισαβώνας, στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως είναι έτοιμος για το μεγάλο άλμα στην καριέρα του και για μεταγραφή σε τοπ ομάδα κορυφαίας λίγκας. ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ.