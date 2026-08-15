Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης ξεκίνησε εντυπωσιακά στην Τουρκία, με ένα ντεμπούτο που τα είχε… όλα!

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έκανε… κρότο στο ντεμπούτο του στην Τουρκία.

Η πρώτη εμφάνιση του Έλληνα εξτρέμ με τη φανέλα της Τζορούμ τα είχε πραγματικά… όλα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (14/08, 2-2), ακόμα κι αν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.

Πιο συγκεκριμένα, στο 59ο λεπτό, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Χαρτς δοκίμασε ένα περίτεχνο σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για να κάνει το 1-1, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ραμίρες ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους.

Süper Lig tarihimizin ilk golünü enfes şekilde attı, tarihe geçti! ❤️🖤



ALEXANDROS KYZIRIDIS 🕸️ #bizAnadoluyuz pic.twitter.com/Mh5MLbG9B5 — Arca Çorum FK (@corumfk) August 14, 2026

Ωστόσο, η κατάσταση για την ομάδα του δυσκόλεψε στο 70΄, όταν ο Κυζιρίδης δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω.

Η Γαλατάσαραϊ αξιοποίησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα στα εναπομείναντα λεπτά και γλίτωσε την ήττα στο 90΄ χάρη σε τέρμα του Οσιμέν, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

Δείτε το γκολ του Κυζιρίδη: