Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης έκανε… κρότο στο ντεμπούτο του στην Τουρκία.
Η πρώτη εμφάνιση του Έλληνα εξτρέμ με τη φανέλα της Τζορούμ τα είχε πραγματικά… όλα, κερδίζοντας τις εντυπώσεις απέναντι στη Γαλατάσαραϊ (14/08, 2-2), ακόμα κι αν δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αναμέτρηση.
Πιο συγκεκριμένα, στο 59ο λεπτό, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Χαρτς δοκίμασε ένα περίτεχνο σουτ εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα στο «παραθυράκι» της εστίας για να κάνει το 1-1, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ραμίρες ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους.
Ωστόσο, η κατάσταση για την ομάδα του δυσκόλεψε στο 70΄, όταν ο Κυζιρίδης δέχθηκε απευθείας κόκκινη κάρτα για ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα από πίσω.
Η Γαλατάσαραϊ αξιοποίησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα στα εναπομείναντα λεπτά και γλίτωσε την ήττα στο 90΄ χάρη σε τέρμα του Οσιμέν, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.