Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει βαλθεί να «τρελάνει» τους πάντες, με τις επιδόσεις του να είναι «τρομακτικές»!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πάρει «φωτιά», στο πρώτο μέρος της φετινής σεζόν. Από την αρχή, ο Μάρκο Σίλβα τού έχει δείξει εμπιστοσύνη και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Ο Έλληνας επιθετικός «τρομοκρατεί» τις αντίπαλες άμυνες και οι επιδόσεις του εντυπωσιάζουν και με το παραπάνω.

Και οι «Αετοί της Λισαβόνας» χαμογελούν με τον ποδοσφαιριστή τους σχεδόν κάθε… ημίχρονο που είναι στον αγωνιστικό χώρο.

Aπέναντι στη Μορεϊρένσε (09/09, 0-4) «άνοιξε» το σκορ στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους και έδειξε για ακόμα μία φορά το ότι είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

O suspeito do costume 😎



Pavlidis adianta o SL Benfica da marca dos 11 metros 💥 pic.twitter.com/xFzCam3gXh — Liga Portugal (@ligaportugal) September 9, 2026

Βαγγέλη Παυλίδη, τι σεζόν πας να κάνεις;

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Άλκμααρ έχει «τινάξει» στον αέρα τα αντίπαλα δίχτυα.

Η μεγάλη «εκτίναξη» έχει γίνει στα προκριματικά του Europa League, αφού σε πέντε παιχνίδια κατάφερε να σκοράρει έξι τέρματα!

Όμως, και στο πρωτάθλημα Πορτογαλίας δεν τα έχει πάει καθόλου άσχημα.

🎥 Revê os golos do Moreirense FC vs. SL Benfica.



⚽ Pavlidis

⚽ Schjelderup

⚽ Prestianni

⚽ Aursnes pic.twitter.com/E6OMDjGpjN — SL Benfica (@SLBenfica) September 10, 2026

Μάλιστα, έχει ακριβώς τα ίδια «νούμερα», αφού και πάλι σε πέντε αγωνιστικές έχει έξι γκολ! Κι όλα αυτά, ενώ έχει και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, που έχει παίξει τη φετινή σεζόν.

Με λίγα λόγια, ακόμα και αν καλά-καλά δεν είμαστε στα μέσα Σεπτέμβρη έχει 15 συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του.

Το πιο εντυπωσιακό είναι αν «μεταφράσουμε» αυτήν την επίδοση σε λεπτά συμμετοχής.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει παίξει 741’, σε προκριματικά Europa League και πρωτάθλημα Πορτογαλίας.

Pavlidis atmaya devam ediyor.



Bu sezon Pavlidis: 12 gol 3 asist. pic.twitter.com/atIDlpylPO https://t.co/trwMHv7rYL — FF TV (@FFTVofficial) September 9, 2026

Δηλαδή, θέλει 49.4’, για να σκοράρει ή να δώσει κάποια ασίστ τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Άρα, η Μπενφίκα -σχεδόν- κάθε… ημίχρονο, που τον έχει στον αγωνιστικό χώρο «ανταμείβεται»!

Σε μία «τρελή» επίδοση, με τον 27χρονο επιθετικό να κάνει ΑΠΙΘΑΝΑ πράγματα. Και ποιος ξέρει, τι μπορεί να έχει η συνέχεια.

Έτσι και αλλιώς, το πρώτο δείγμα γραφής είναι εξαιρετικό!