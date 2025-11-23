Ο Κώστας Φορτούνης είναι σε εξαιρετική κατάσταση τον τελευταίο καιρό στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας. «Πετάει» φωτιές και… οδηγεί στα γκολ την Αλ Καλίτζ!

Δεν πάνε πολλές ώρες, από όταν βγήκε στον «αέρα» η συνέντευξη του Κώστα Φορτούνη με τους Betarades.

O Έλληνας μεσοεπιθετικός το καλοκαίρι του 2024 πήρε την απόφαση να ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία, ώστε να ενταχθεί στην Αλ Καλίτζ.

Μπορεί πολλές φορές τα όσα κάνει να περνούν στα… ψιλά, αλλά η φετινή του σεζόν είναι απλά «μαγική»!

Σκοράρει ή «φτιάχνει» τα γκολ της ομάδας του στη Saudi Pro League συνέχεια, με τους αριθμούς να μην λένε… ψέματα!

Η «μαγική» εκκίνηση του Φορτούνη

Αν παρατηρήσουμε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας θα δούμε πως ο Κώστας Φορτούνης είναι δεύτερος στη λίστα με τους μεγαλύτερους μέσος όρους ανά ματς, σύμφωνα με το Sofascore!

Κι όμως, αφού στην 1η θέση θα βρούμε τον Ζοάο Φέλιξ με βαθμολογία 8.35 και πιο κάτω τον Έλληνα ποδοσφαιριστή με 8.10!

Γεγονός, που δείχνει από μόνο του, το πόσο καλή εκκίνηση έχει κάνει. Ωστόσο, ας πάμε στο «κυρίως πιάτο», που αφορά τις συμμετοχές στα γκολ της ομάδας του.

Η Αλ Καλίτζ, μετά από οκτώ αγωνιστικές είναι στην 6η θέση με 14 βαθμούς, έχοντας σκοράρει 21 γκολ. Σε πόσα από αυτά έχει βάλει το… λιθαράκι του ο Κώστας Φορτούνης; Στα 12!

Κι όμως, αφού -μέχρι στιγμής- έχει τέσσερα γκολ και οκτώ ασίστ! Με λίγα λόγια, το 57% των γκολ της ομάδας του στο πρωτάθλημα «περνάει» από τα πόδια του!

Σε μία εκκίνηση-όνειρό από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό, ενώ διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου του.

Άλλωστε, από τον επερχόμενο Γενάρη μπορεί να υπογράψει σε οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί, καθώς το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος στην αγορά.