O Kώστας Φορτούνης σε μία συνέντευξη για… όλους και για όλα!
Στο πρώτος μέρος της συνέντευξής του μίλησε για πολλά πράγματα και διαφορετικά θέματα. Μάλιστα, αποκάλυψε και μία πολύ ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, που θα μπορούσε να είχε «αλλάξει» την καριέρα του.
Συγκεκριμένα, μίλησε για τη στιγμή, που έφτασε πολύ κοντά στο να πάει στον ΠΑΟΚ! Κι όμως, ο 33χρονος ποδοσφαιριστής τόνισε πως σε πολύ μικρή ηλικία ήταν πολύ κοντά στη μεταγραφή του στον «Δικέφαλο του Βορρά».
Αυτό συνέβη, όταν πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά την εμπειρία του στη Γερμανία και τη Νυρεμβέργη.
Μάλιστα, υπογράμμισε πως ήταν μία… ανάσα, από την υπογραφή του στους Θεσσαλονικείς. Όμως, τα όσα του είπαν ο μάνατζέρ του και ο πατέρας τον «ανάγκασαν» να αλλάξει γνώμη.