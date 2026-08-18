Ακόμα ένα χατ-τρικ για τον Βαγγέλη Παυλίδη, που μετά την Μπαρτσελόνα, το έχει να μοιάζει με… καθημερινότητα!

Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να έχει ξεκινήσει τη σεζόν του, με εννέα τέρματα και δύο ασίστ; Μάλλον αν το όνομά σου είναι: Βαγγέλης Παυλίδης γίνεται!

Ο Έλληνας επιθετικός, από την ημέρα που έχει αναλάβει ο Μάρκο Σίλβα την Μπενφίκα, έχει πάρει «φωτιά».

Έχει γίνει ο «φόβος και ο τρόμος» για τις αντίπαλες άμυνες και μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να τον σταματήσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η τελευταία του αναμέτρηση, για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Οι «Αετοί της Λισαβόνας» έκαναν… σμπαράλια την Κάζα Πία και την κέρδισαν με 7-0 (17/08).

Pavlidis 7 dakikada HAT TRICK.



⚽ 47' Pavlidis

⚽ 49' Pavlidis

⚽ 54' Pavlidis



Bu sezon 6 maç, 12 gol, 3 asist.

pic.twitter.com/Qxk76GC0Ud https://t.co/w8hcnEY3Mi — FF TV (@FFTVofficial) August 17, 2026

Από τον «χορό» δεν έλειπε ο Βαγγέλης Παυλίδης, που μέσα σε μόλις 7’ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα τρεις φορές!

Ακόμα ένα χατ-τρικ στη συλλογή του, που μετά το «συναπάντημά» του με την Μπαρτσελόνα, το έχε κάνει να μοιάζει με… καθημερινότητα.

Deus grego 🇬🇷



Pavlidis está a começar a época em modo divino 🤲 e já conta com 11 contribuições para golo em apenas 5 jogos 🤯



Quantas vai somar no final da época? 👀 pic.twitter.com/lS6dxnw1zI — Liga Portugal (@ligaportugal) August 17, 2026

Παυλίδης και χατ-τρικ έχουν γίνει… ένα!

Την πρώτη φορά, που ο 27χρονος επιθετικός σκόραρε τρία γκολ σε ένα ματς στην Πορτογαλία ήταν απέναντι στους Καταλανούς. Σε μία αναμέτρηση, που αν και ηττήθηκε θα έχει να τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό.

Από τότε, έχει περάσει -περίπου- 1.5 χρόνος και τα χατ-τρικ είναι πολλά. Πόσα στον αριθμό;

🇬🇷🦅 PAVLIDIS’ NUMBERS ARE INSANE! 🤯



6 matches. 11 goals. 2 assists.



🔥 4 GOALS IN ONE MATCH.

13 G/A overall. https://t.co/0n1KsI5BHe pic.twitter.com/bYoaYgoy6P — Goal Crest (@GoalCrestX) August 17, 2026

Πλέον, σταματάνε στο έξι, ενώ έχει και ένα ματς που σκόραρε τέσσερις φορές! Μάλιστα, πριν πάει στην Μπενφίκα το είχε καταφέρει μονάχα δύο φορές.

Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Την ίδια σεζόν με τη «μονομαχία» με την Μπαρτσελόνα είχε «φιλοδωρήσει» με τρία τέρματα και την Πόρτο.

Ο Μάρκο Σίλβα «απάντησε» στις φήμες για τον Παυλίδη που έχει πάρει «φωτιά»! Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι on fire και πολλές «σειρήνες» ηχούν, γι’ αυτό και ο Μάρκο Σίλβα «απάντησε» για όσα έχουν «ακουστεί».

Την αμέσως επόμενη «θύματά» του ήταν η Μορεϊρένσε, η Αρούκα και η Εστορίλ! Για να φτάσουμε στο «σήμερα», με την Κάζα Πία να μπαίνει σε μία πολύ ιδιαίτερη λίστα για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Και ποιος ξέρει τι μπορεί να επιφυλάσσει η συνέχεια;