Μπορεί ένας ποδοσφαιριστής να έχει ξεκινήσει τη σεζόν του, με εννέα τέρματα και δύο ασίστ; Μάλλον αν το όνομά σου είναι: Βαγγέλης Παυλίδης γίνεται!
Ο Έλληνας επιθετικός, από την ημέρα που έχει αναλάβει ο Μάρκο Σίλβα την Μπενφίκα, έχει πάρει «φωτιά».
Έχει γίνει ο «φόβος και ο τρόμος» για τις αντίπαλες άμυνες και μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να τον σταματήσεις.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και η τελευταία του αναμέτρηση, για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.
Οι «Αετοί της Λισαβόνας» έκαναν… σμπαράλια την Κάζα Πία και την κέρδισαν με 7-0 (17/08).
Από τον «χορό» δεν έλειπε ο Βαγγέλης Παυλίδης, που μέσα σε μόλις 7’ κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα τρεις φορές!
Ακόμα ένα χατ-τρικ στη συλλογή του, που μετά το «συναπάντημά» του με την Μπαρτσελόνα, το έχε κάνει να μοιάζει με… καθημερινότητα.
Παυλίδης και χατ-τρικ έχουν γίνει… ένα!
Την πρώτη φορά, που ο 27χρονος επιθετικός σκόραρε τρία γκολ σε ένα ματς στην Πορτογαλία ήταν απέναντι στους Καταλανούς. Σε μία αναμέτρηση, που αν και ηττήθηκε θα έχει να τη θυμάται για πάρα πολύ καιρό.
Από τότε, έχει περάσει -περίπου- 1.5 χρόνος και τα χατ-τρικ είναι πολλά. Πόσα στον αριθμό;
Πλέον, σταματάνε στο έξι, ενώ έχει και ένα ματς που σκόραρε τέσσερις φορές! Μάλιστα, πριν πάει στην Μπενφίκα το είχε καταφέρει μονάχα δύο φορές.
Μπορεί να ακούγεται «τρελό», αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Την ίδια σεζόν με τη «μονομαχία» με την Μπαρτσελόνα είχε «φιλοδωρήσει» με τρία τέρματα και την Πόρτο.
Την αμέσως επόμενη «θύματά» του ήταν η Μορεϊρένσε, η Αρούκα και η Εστορίλ! Για να φτάσουμε στο «σήμερα», με την Κάζα Πία να μπαίνει σε μία πολύ ιδιαίτερη λίστα για τον Βαγγέλη Παυλίδη.
Και ποιος ξέρει τι μπορεί να επιφυλάσσει η συνέχεια;