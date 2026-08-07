Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι on fire και πολλές «σειρήνες» ηχούν, γι’ αυτό και ο Μάρκο Σίλβα «απάντησε» για όσα έχουν «ακουστεί».

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχει πάρει «φωτιά» για τα καλά. Μετά το καρέ τερμάτων που πέτυχε απέναντι στη Σεντ Γκάλεν (30/07, 5-0) «συνδέθηκε» ξανά με τα δίχτυα.

Η Μπενφίκα «διέλυσε» τη Χαρτς (06/08, 6-1) και είναι με το… ενάμισι πόδι στα Play Offs του Europa League.

Ένας από τους σκόρερ της αναμέτρησης ήταν και ο Βαγγέλης Παυλίδης, που μπόρεσε να στείλει την μπάλα από την άσπρη βούλα.

Τον τελευταίο καιρό πολλά έχουν «γραφτεί» σχετικά με το μέλλον, καθώς αρκετά δημοσιεύματα μιλούν για νέους «μνηστήρες».

Ανάμεσά τους η Μπαρτσελόνα, η Μπεσίκτας, αλλά και η Φενέρμπαχτσε. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής ο παίκτης της Μπενφίκα παίζει κανονικά και σκοράρει κατά ριπάς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησής με τη Χαρτς (06/08, 6-1) ο Μάρκο Σίλβα «μίλησε» για όσα έχουν «ακουστεί».

Πιο συγκεκριμένα τόνισε πως ο ποδοσφαιριστής του είναι ένας σπουδαίος επαγγελματίας και απολαμβάνει που παίζει στη Λισαβόνα. Ωστόσο, αποφάσισε να κάνει «ντρίμπλα» για τα σενάρια για το μέλλον του.

Σε μία απάντηση που άφησε «ανοιχτά» τα πάντα, για τη συνέχεια του Βαγγέλη Παυλίδη.

🗣️ Benfica Teknik Direktörü Marco Silva: Pavlidis, gerçek bir profesyonel. Kulüp için çok önemli bir oyuncu ve bulunduğu yerde olmaktan gerçekten keyif alan biri gibi davranıyor. pic.twitter.com/WzaQ4EjAYt — Fanatik (@fanatikcomtr) August 7, 2026

Αναλυτικά, τι είπε ο Μάρκο Σίλβα για τον Βαγγέλη Παυλίδη:

«Συμπεριφέρεται όπως ακριβώς αρμόζει σε έναν σπουδαίο επαγγελματία: ως ένας πολύ σημαντικός ποδοσφαιριστής για τον σύλλογο και ως ένας άνθρωπος που πραγματικά απολαμβάνει να βρίσκεται εκεί όπου είναι.

Η ψυχολογία του είναι αυτή ενός σπουδαίου επαγγελματία. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που σέβεται απόλυτα τον σύλλογο στον οποίο ανήκει και απολαμβάνει να βρίσκεται στην ομάδα. Είναι τόσο απλό.

Γνωρίζουμε όλοι, και βρισκόμαστε πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο, ότι όταν η μεταγραφική περίοδος είναι ανοιχτή, οι φήμες, ή ακόμη και οι πραγματικά υπαρκτές περιπτώσεις ενδιαφέροντος, μπορούν να επηρεάσουν ή και όχι τη ψυχολογία των παικτών, ενώ ως έναν βαθμό μπορεί να επηρεάσουν και τους συλλόγους.

Εμείς πρέπει να ξέρουμε τι θέλουμε, να παραμένουμε σταθεροί μέσα στα όρια του εφικτού και να μεταδίδουμε αυτή τη σταθερότητα τόσο στους ποδοσφαιριστές όσο και στους φιλάθλους μας, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις που χρειάζεται να λαμβάνονται καθημερινά ή από εβδομάδα σε εβδομάδα».