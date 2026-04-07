Ο Χρήστος Τζόλης πετούσε «φωτιές» στην πρεμιέρα των Play Offs της Jupiler Pro League και κατάφερε ό,τι ελάχιστοι ποδοσφαιριστές στη διοργάνωση!

Ένας Χρήστος Τζόλης να τον… πιεις στο ποτήρι! Η 1η αγωνιστική των Play Offs της Jupiler Pro League ανήκε σε εκείνον κάνοντας «μαγικά» πράγματα.

Η νίκη της Κλαμπ Μπριζ απέναντι στην Άντερλεχτ (06/04, 4-2) είχε την «υπογραφή» του, καθώς ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Ένα γκολ, δύο ασίστ ήταν τα σημαντικότερα πράγματα που έκανε και χάρισε ένα σπουδαίο «τρίποντο» στην ομάδα του!

Φυσικά, ο τίτλος του MOTM κατέληξε στα χέρια του, αφού πήρε «άριστα» με την εμφάνισή του, πετυχαίνοντας ό,τι ελάχιστοι παίκτες στη φετινή Jupiler Pro League.

Η «τέλεια» εμφάνιση του Τζόλη

Αν δει κανείς τα «πεπραγμένα» του Χρήστου Τζόλη θα μείνει με το «στόμα ανοιχτό», καθώς η στατιστική του ήταν πάρα πολύ «φουσκωμένη»!

Αρχικά, δεν έχασε ούτε ένα δευτερόλεπτο, έχοντας συνολικά 85 επαφές με την μπάλα. Ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός, όταν μιλάμε για έναν παίκτη που παίζει στα άκρα της επίθεσης.

Συνολικά δημιούργησε μία μεγάλη ευκαιρία, ενώ είχε 10 (!) πάσες-κλειδιά, όντας μία μόνιμη απειλή για την άμυνα της Άντερλεχτ!

Από εκεί και πέρα, είχε ¾ επιτυχημένες ντρίμπλες, ενώ ήταν πάρα πολύ βοηθητικός και στο κομμάτι της άμυνας. Ο Έλληνας εξτρέμ από τις συνολικά οκτώ μονομαχίες που έδωσε έχασε μονάχα τη μία!

Τα «κερασάκια» στην τούρτα ήταν φυσικά το γκολ του, αλλά και οι δύο ασίστ, κάνοντας την τέλεια εμφάνιση σύμφωνα με το Sofascore! Κι όμως, ο Χρήστος Τζόλης είχε συνολική βαθμολογία «10»!

Κάτι που δεν βλέπουμε πάρα πολύ συχνά στη φετινή Jupiler Pro League. Πόσοι ακόμα κατάφεραν να κάνουν κάτι παρόμοιο; Μονάχα πέντε, με τους τρεις εξ αυτών να είναι τερματοφύλακες.

Πιο συγκεκριμένα, οι Τιμπό Σόμερς, Γουίλφριντ Κάνγκα, Γκατιέρ Γκαλόν, Μάρκος Χερνάν Πεάνο και Ταϊσί Μπράντον Νοζάβα είχαν καταφέρει να κάνουν από μία φορά το «τέλειο»!

Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες δίπλα τους είναι και ο Χρήστος Τζόλης.