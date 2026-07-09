Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας φαίνεται πως βρίσκεται στο στόχαστρο της Μίλαν. Ποιες είναι οι απαιτήσεις της Γκενκ;

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας απασχολεί έντονα τη Μίλαν, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιταλία.

Οι «ροσονέρι» αναζητούν παίκτη για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής τους γραμμής, έχοντας αρκετά ψηλά στη λίστα τους τον ταλαντούχο Έλληνα διεθνή.

Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά η «Gazzetta dello Sport», υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί κάποιο deal, σε περίπτωση που η Μίλαν φτάσει σε ένα ποσό περίπου στα 40 εκατομμύρια.

🚨 New name for Milan’s attack is Genk’s right winger Konstantinos Karetsas. His contract expires in June 2029, he has been proposed to Milan



[@MatteMoretto] pic.twitter.com/XHok9WZoau — Milan Eye (@MilanEye) July 6, 2026

Πάντως, η Γκενκ είναι μάλλον διατεθειμένη να τον παραχωρήσει για ένα ποσό λίγο μεγαλύτερο, κοντά στα 45 εκατομμύρια ευρώ.

«Η Μίλαν χρειάζεται έναν ακόμη καθαρόαιμο επιτελικό μέσο και γι’ αυτό επέστρεψε στο προσκήνιο η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, του μεγάλου ταλέντου της Γκενκ. Ο 18χρονος Έλληνας διαθέτει εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, πολύ καλή αντίληψη του παιχνιδιού και έφεση στη δημιουργία, ενώ έχει ήδη ξεπεράσει τις 100 επαγγελματικές συμμετοχές. Η Μίλαν τον παρακολουθεί από πέρυσι και, αν η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει αποφασιστικά, θα πρέπει να το κάνει άμεσα, καθώς η προοπτική εξέλιξής του είναι μεγάλη και η τιμή του αναμένεται να αυξηθεί.

Αυτή τη στιγμή γίνεται λόγος για ένα ποσό περίπου 40 εκατ. ευρώ, ειδικά μετά την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του έως το 2029. Εναλλακτικές επιλογές αποτελούν ο Τσαν Ουζούν της Άιντραχτ, με παρόμοια οικονομικά δεδομένα, αλλά και ο μεγάλος «πόθος» του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Αλχάμπρε Αλαϊμπέγκοβιτς της Λεβερκούζεν, του οποίου η τιμή είναι χαμηλότερη», αναφέρει το δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας.