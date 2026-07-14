Ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε μόνιμος κάτοικος των ΗΑΕ, με την Αλ Αΐν να στρώνει αρκετά εκατομμύρια στο «τραπέζι» της Κρους Ασούλ!

Και από το… πουθενά ο Γιώργος Γιακουμάκης βρήκε νέα ποδοσφαιρική «στέγη». Ο Έλληνας επιθετικός την περασμένη σεζόν ήταν στον ΠΑΟΚ, έχοντας μία πολύ καλή παρουσία.

Ωστόσο, ο δανεισμός του ολοκληρώθηκε, χωρίς να ενεργοποιηθεί η οψιόν που είχε συμφωνηθεί. Γι’ αυτό και το επόμενό του βήμα ήταν να επιστρέψει στο Μεξικό και την Κρους Ασούλ.

Όμως, τελικά το μέλλον του να είναι σε διαφορετική Ήπειρο. Η Αλ Αΐν έχει μπει πολύ δυνατά στο μεταγραφικό «παζάρι» και αποφάσισε να κάνει ένα γερό «μπάσιμο» για τον 31χρονο επιθετικό.

جياكوماكيس: "سعيد بانضمامي للزعيم وأعد الجماهير بأنني أقدم افضل ما املك من أجلهم، وعندما كنت صغيراً في اليونان كان ايفيتش اسطورة في الدوري اليوناني وسعيد بالعمل تحت قيادته كمدرب" 🎙️ pic.twitter.com/UR4aciZ6xa — نادي العين (@alainfcae) July 12, 2026

Το deal «έκλεισε». Τις τελευταίες ώρες ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι μόνιμος κάτοικος ΗΑΕ, αφού υπέγραψε συμβόλαιο, μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Για να έρθει η τελική συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες έπρεπε να πέσει στο «τραπέζι» των διαπραγματεύσεων και ένα μεγάλο ποσό.

العين يتعاقد مع المهاجم اليوناني جورجيوس جياكوماكيس ✍️💜 pic.twitter.com/81ECX57mfO — نادي العين (@alainfcae) July 12, 2026

Η Αλ Αΐν ανέβηκε πάρα πολύ και μπόρεσε να εξασφαλίσει τις «υπηρεσίες» του Έλληνα επιθετικού, αφού έδωσε στην Κρους Ασούλ 5.250.000 ευρώ!

Σε ένα αρκετά δαπανηρό deal που είναι στην κορυφαία των τελευταίων ετών για την ομάδα της Ασίας.

Πιο συγκεκριμένα, τόσα χρήματα είχαν να δοθούν από το 2019, όταν και ξόδεψε συνολικά 5.340.000 ευρώ, για να κάνει δικό της τον Κάιο Κανέδο.

Από όταν «μπήκε» το 2020 και έπειτα καμία άλλη μεταγραφή δεν «ξεπερνάει» εκείνη του Γιώργου Γιακουμάκη!

Με τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ να φτάνει σε μία «κορυφή», πριν καν φορέσει τη φανέλα της Αλ Αΐν.

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