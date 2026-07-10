Ο Χρήστος Τζόλης φαίνεται πως βρίσκεται μία… ανάσα από την Άρσεναλ! Πόσα χρήματα ετοιμάζεται να βάλει στα ταμεία της η Κλαμπ Μπριζ;

Ο Χρήστος Τζόλης είναι πολύ κοντά στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ, για να κάνει πραγματικότητα το όνειρο της Premier League!

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τα ΜΜΕ στην Αγγλία, ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ έχει ξεχωρίσει στη μεταγραφική λίστα των Λονδρέζων. Έτσι, είναι διατεθειμένοι να βγάλουν από τα ταμεία τους ένα αρκετά μεγάλο ποσό, προκειμένου να αποσπάσουν τη θετική απάντηση της Κλαμπ Μπριζ.

🚨 Arsenal are close to completing a deal for Club Brugge winger Christos Tzolis.



The Premier League champions have stepped up their search for a new left-sided attacker with Leandro Trossard expected to join Beşiktaş after the World Cup.



The transfer is expected to cost around… pic.twitter.com/OPIQbavCbg — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 10, 2026

Ο Λεάντρο Τροσάρ είναι έτοιμος να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπεσίκτας, με αποτέλεσμα ο Τζόλης να ετοιμάζεται να «μπει» στα παπούτσια του στο Emirates.

Για να συμβεί αυτό, η Άρσεναλ θα χρειαστεί να βγάλει από τα ταμεία της ένα ποσό κοντά στα 41 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με όσα μεταφέρονται από τα Μέσα Ενημέρωσης του «Νησιού».

Arsenal are ready to finalise a £35m transfer for Club Brugge winger Christos Tzolis…



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Ο 24χρονος εξτρέμ προέρχεται από μία άκρως εντυπωσιακή σεζόν στο Βέλγιο. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 52 αγώνες με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, με τις επιδόσεις του να είναι από… άλλον πλανήτη. Το κοντέρ σταμάτησε να γράφει στα 22 γκολ και στις 29 ασίστ!

Αριθμοί που, φυσικά, δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τον Μικέλ Αρτέτα και την ομάδα του. Και πλέον, όπως όλα δείχνουν, ο Τζόλης ετοιμάζει… βαλίτσες για τους κατόχους της Premier League, με στόχο να συνεισφέρει στη διατήρηση των σκήπτρων στην Αγγλία, αλλά και στο μεγάλο «όνειρο» του Champions League.