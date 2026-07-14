Ο Χρήστος Τζόλης πηγαίνει ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στην Άρσεναλ, έπειτα από τις τελευταίες εξελίξεις.

Ο Χρήστος Τζόλης πλησιάζει όλο και περισσότερο στην Άρσεναλ!

Ο Λεάντρο Τροσάρ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ετοιμάζει βαλίτσες για την Τουρκία. Οι Λονδρέζοι έχουν έρθει σε απόλυτη συμφωνία με την Μπεσίκτας για την παραχώρησή του, όπως και ο ποδοσφαιριστής, με αποτέλεσμα πλέον ο Μικέλ Αρτέτα να αναζητά τον αντικαταστάτη του.

🚨⚪️⚫️ BREAKING: Leandro Trossard to Besiktas, here we go! Deal approved right now by Belgian winger.



Arsenal receive €18m plus €2m add-ons as #AFC already accepted terms last week.



Trossard will be in Istanbul tomorrow night for medical and contract signing. 🦅 pic.twitter.com/sEOe0XeRbv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

Ο 24χρονος εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ βρίσκεται εδώ και καιρό ψηλά στη μεταγραφική λίστα της Άρσεναλ. Ωστόσο, η βελγική ομάδα δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει φθηνά, αξιώνοντας ένα ποσό που αναμένεται να αγγίξει τα 41 εκατομμύρια ευρώ!

Η οριστικοποίηση της αποχώρησης του Τροσάρ αποτελεί το «κλειδί» για να προχωρήσουν οι Λονδρέζοι στην επίσημη πρότασή τους, φέρνοντας τον διεθνή άσο μια ανάσα από τους πρωταθλητές Αγγλίας.

🚨🔴⚪️ Arsenal mantain regular contact with Christos Tzolis camp over potential move this summer.



Tzolis wants #AFC move, waiting for Leandro Trossard to decide on exit with Besiktas pushing. pic.twitter.com/Z09sdnynkj — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2026

Ο Χρήστος Τζόλης προέρχεται από μία άκρως εντυπωσιακή σεζόν στο Βέλγιο. Συνολικά, αγωνίστηκε σε 52 αγώνες με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ σε όλες τις διοργανώσεις, με τις επιδόσεις του να είναι από… άλλον πλανήτη. Το κοντέρ σταμάτησε να γράφει στα 22 γκολ και στις 29 ασίστ!

Αριθμοί που, φυσικά, δεν πέρασαν απαρατήρητοι από τον Μικέλ Αρτέτα και την ομάδα του. Και πλέον, όπως όλα δείχνουν, ο Τζόλης ετοιμάζει… βαλίτσες για τους κατόχους της Premier League, με στόχο να συνεισφέρει στη διατήρηση των σκήπτρων στην Αγγλία, αλλά και στο μεγάλο «όνειρο» του Champions League.