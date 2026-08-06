Ο Κωνσταντής Τζολάκης έκανε το μεγάλο βήμα για τη Championship και θα αγωνίζεται υπό τις οδηγίες ενός προπονητή με χιούμορ σίγουρα. Όλα τα υπόλοιπα θα φαθούν.

Έπειτα από οκτώ χρόνια στον Ολυμπιακό, ισάριθμα τρόπαια και έχοντας εκπληρώσει τα παιδικά του όνειρα, το συναίσθημα της πρόκλησης ήταν αυτό που κατέκλησε τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο Κρητικός γκολκίπερ που μεγάλωσε μαζί με τον Ολυμπιακό και συνέβαλε τα μέγιστα στην πιο σημαντική στιγμή της ιστορίας του, ένιωσε πως είχε έρθει η στιγμή για το μεγάλο βήμα.

Η Χαλ πλήρωσε στους Πειραιώτες ένα σεβαστό ποσό αν αναλογιστεί κανείς πως από τον Γενάρη θα μπορούσε να συμφωνήσει με όποια ομάδα ήθελε ο Τζολάκης χωρίς να εισπράξει ούτε ευρώ ο Ολυμπιακός και έτσι ο Έλληνας γκολκίπερ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Νησί αφού το μεσημέρι της Τετάρτης (8/8) ανακοινώθηκε κιόλας.

Εκεί όπου θα βρεθεί υπό τις οδηγίες του Σεργκέι Γιακίροβιτς. Του Βόσνιου τεχνικού ο οποίος είχε σπεύσει να θεωρήσει και να το δηλώσει δημόσια τον Τζολάκη κατά 95% κλεισμένο από τη Χαλ και ο οποίος έγινε viral πριν από μερικές εβδομάδες με μία άλλη δήλωσή του.

Πάνω στο… τσακίρ κέφι και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την επιστροφή της Χαλ στην Premier League, ο νέος προπονητής του Τζολάκη πήρε το μικρόφωνο και το έριξε στην πλάκα.

«Πρέπει να σας πω κάτι παιδιά. Έδωσα μία υπόσχεση πριν την έναρξη της σεζόν να να κρατήσω τη Χαλ στην Championship. Και απέτυχα γιατί πάμε στην Premier League», σημείωσε μπροστά στον κόσμο της ομάδας και έδωσε το έναυσμα για ακόμα πιο έντονους πανηγυρισμούς.

Η νέα ομάδα του Τζολάκη εξασφάλισε το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου μέσω της διαδικασίας των playoffs και επικρατώντας με 1-0 της Μίντλεσμπρο.

Πάει μία δεκαετία από την τελευταία φορά που αγωνίστηκε η Χαλ στην Premier League με την ομάδα του Τούρκου μεγιστάνα Ατζούν να κάνει δικό της τον Κωνσταντή Τζολάκη στην προσπάθεια να παραμείνει αυτή τη φορά στα «σαλόνια».