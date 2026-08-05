Ο Κωνσταντής Τζολάκης, στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του στον Ολυμπιακό, ξεχώρισε έναν αριθμό.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης συνεχίζει και επισήμως την καριέρα του στη Χαλ και την Premier League.

Αφού εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Conference League το 2024, ο Έλληνας γκολκίπερ ένιωσε πως έφτασε η στιγμή για το επόμενο, μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Η Χαλ είναι η ομάδα που του άνοιξε τον δρόμο για το αγγλικό πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες έφτασαν σε deal με τον νεοφώτιστο σύλλογο, για ένα ποσό που, σύμφωνα με το Transfermarkt, έφτασε στα 23.300.000 ευρώ.

Έτσι, ο Τζολάκης θα βρει απέναντί του τη νέα σεζόν τους Χρήστο Τζόλη, Μπάμπη Κωστούλα, Στέφανο Τζίμα και Κώστα Τσιμίκα.

Ο διεθνής γκολκίπερ συγκίνησε με το «αντίο» του στον Ολυμπιακό, στο μήνυμα που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Σε αυτό, μάλιστα, φαίνεται πως ξεχώρισε και έναν αριθμό, ο οποίος έμελλε να εξελιχθεί σε «σημαδιακό». Πρόκειται για το νούμερο «8». Όσα ήταν δηλαδή και τα χρόνια που αγωνίστηκε στον σύλλογο, οι τίτλοι που κατέκτησε, αλλά και ο αριθμός στη… φανέλα του, καθώς ας μην ξεχνάμε, πως ο 23χρονος τερματοφύλακας είχε το Νο. 88!

Αναλυτικά, το μήνυμα του Κωνσταντή Τζολάκη:

«Ολυμπιακέ μου,

Αυτό είναι το πιο δύσκολο μήνυμα που έχω γράψει.

Ο Ολυμπιακός δεν ήταν ποτέ απλώς ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος για μένα. Είναι η ομάδα των παιδικών μου χρόνων, το σπίτι μου, η οικογένειά μου. Το να φορέσω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπήσω αυτόν τον τεράστιο σύλλογο ήταν το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου.

Μαζί ζήσαμε στιγμές που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά μου. Η κατάκτηση του UEFA Europa Conference League, οι βραδιές του Champions League και ο εκκωφαντικός παλμός του «Γ. Καραϊσκάκης» στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις είναι αναμνήσεις που θα κουβαλώ για πάντα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο, κ. Βαγγέλη Μαρινάκη, που όλα αυτά τα χρόνια ήταν για μένα κάτι παραπάνω από Πρόεδρος της ομάδας, για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη του, αλλά και γιατί σεβάστηκε την άμεση επιθυμία μου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου και να αγωνιστώ στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους του συλλόγου, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου όλα αυτά τα χρόνια, τους ανθρώπους που εργάζονται καθημερινά για τον Ολυμπιακό, τον προπονητή τερματοφυλάκων, κ. Παναγιώτη Αγριόγιαννη, μα πάνω απ’ όλα εσάς, τον κόσμο του Ολυμπιακού. Η αγάπη, η πίστη και η αφοσίωσή σας ήταν η δύναμή μου σε κάθε στιγμή. Αποχωρώ γεμάτος, γιατί μαζί κατακτήσαμε τα πάντα. Κύπελλα, πρωταθλήματα και το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία αυτού του τεράστιου συλλόγου.

Μετά από όλες αυτές τις επιτυχίες, ένιωσα πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή για μια νέα πρόκληση στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Όμως, ένα κομμάτι της καρδιάς μου θα ανήκει πάντα στον Πειραιά. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας σύλλογος.

Αυτό δεν είναι ένα οριστικό αντίο.

Είμαι βέβαιος πως οι δρόμοι μας θα συναντηθούν ξανά.

8 ΧΡΟΝΙΑ

8 ΤΙΤΛΟΙ

88

Σας ευχαριστώ για όλα.

Με αγάπη, υπερηφάνεια και απέραντη ευγνωμοσύνη».