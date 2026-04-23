Τι και αν είναι μόλις 21 ετών; Ο Νόα Άλεν ζει μία καριέρα που πάρα πολλοί θα «ζήλευαν».
Έχει κατακτήσει ήδη τρία τρόπαια. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Λουίς Σουάρες, ο Ζόρντι Άλμπα.
Και φυσικά, έχει πάρει μία πρώτη «γεύση» από την Εθνική, αφού είναι βασικό μέλος των Ελπίδων, που έχουν μία εξαιρετική πορεία.
Πολλοί θα νόμιζαν πως μόνο όλα αυτά είναι αρκετά για έναν ποδοσφαιριστή της ηλικίας του. Όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για τον νεαρό αριστερό μπακ.
Ο λόγος; Θα τον βρει κανείς στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Ρεάλ Σολτ Λέικ (23/04, 0-2). Μπορεί πολλοί να νομίζουν ότι μιλάμε για ακόμα ένα ματς στο MLS.
Πράγματι, έτσι είναι για όσους παίκτες έπαιξαν στην αναμέτρηση, εκτός από τον Νόα Άλεν!
Έγινε Νο.1 στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι
Ο Ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής έχει ζήσει από πολύ μικρή ηλικία την ομάδα. Έτσι και αλλιώς, μιλάμε για έναν παίκτη που έχει «μεγαλώσει» από τα 15 του στα «φυτώρια» του κλαμπ.
Σχεδόν επτά χρόνια, μετά την πρώτη του «επαφή» με την Ίντερ Μαϊάμι, μπόρεσε να πετύχει κάτι μοναδικό.
Έφτασε τις 119 συμμετοχές με την ομάδα του και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες στην ιστορία του κλαμπ!
Leaving a mark. Congrats Noah🫡💗— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 23, 2026
↬ https://t.co/h2lSlDGazR pic.twitter.com/953OKE9Bc0
Κι όμως, αφού άφησε πίσω του και στη δεύτερη θέση τον Ντρέικ Κάλεντερ που είχε 118 εμφανίσεις με την Ίντερ Μαϊάμι.
Ποιος είναι ο παίκτης που «απειλεί» αυτό το ρεκόρ του Νόα Άλεν; Τη δεδομένη στιγμή ο Λιονέλ Μέσι, που έχει 97 συμμετοχές με την ομάδα του MLS.
Ωστόσο, είναι αρκετά πίσω και όσο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, ο Ελληνοαμερικανός αριστερός μπακ θα συνεχίσει να «γράφει» συμμετοχές, για να απομακρύνεται…