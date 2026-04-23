Tο Ρεάλ Σολτ Λέικ – Ίντερ Μαϊάμι (23/04, 0-2) ήταν ένα «ξεχωριστό» ματς για τον Νόα Άλεν, αφού θα το θυμάται για έναν πολύ συγκεκριμένο λόγο!

Τι και αν είναι μόλις 21 ετών; Ο Νόα Άλεν ζει μία καριέρα που πάρα πολλοί θα «ζήλευαν».

Έχει κατακτήσει ήδη τρία τρόπαια. Έχει συνεργαστεί με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Λουίς Σουάρες, ο Ζόρντι Άλμπα.

Και φυσικά, έχει πάρει μία πρώτη «γεύση» από την Εθνική, αφού είναι βασικό μέλος των Ελπίδων, που έχουν μία εξαιρετική πορεία.

Ο Νόα Άλεν στο Ole: «Ο… άνθρωπος Μέσι, η “οικογένεια” στην Εθνική Ελπίδων και η λατρεία στον Καραγκούνη» (video) Ένα από τα ανερχόμενα «αστέρια» της Εθνικής μιλά για τα πάντα στο Ole.gr! Ο Νόα Άλεν «ξετυλίγει» την ιστορία του, από την πρώτη επαφή με τους ανθρώπους της ελληνικής ομοσπονδίας, ως τον τίτλο στο MLS, τον… άνθρωπο Λιονέλ Μέσι, αλλά και την αγάπη του για τον Γιώργο Καραγκούνη!

Πολλοί θα νόμιζαν πως μόνο όλα αυτά είναι αρκετά για έναν ποδοσφαιριστή της ηλικίας του. Όμως, τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά για τον νεαρό αριστερό μπακ.

Ο λόγος; Θα τον βρει κανείς στο ματς της Ίντερ Μαϊάμι με τη Ρεάλ Σολτ Λέικ (23/04, 0-2). Μπορεί πολλοί να νομίζουν ότι μιλάμε για ακόμα ένα ματς στο MLS.

Πράγματι, έτσι είναι για όσους παίκτες έπαιξαν στην αναμέτρηση, εκτός από τον Νόα Άλεν!

Έγινε Νο.1 στην ιστορία της Ίντερ Μαϊάμι

Ο Ελληνοαμερικανός ποδοσφαιριστής έχει ζήσει από πολύ μικρή ηλικία την ομάδα. Έτσι και αλλιώς, μιλάμε για έναν παίκτη που έχει «μεγαλώσει» από τα 15 του στα «φυτώρια» του κλαμπ.

Σχεδόν επτά χρόνια, μετά την πρώτη του «επαφή» με την Ίντερ Μαϊάμι, μπόρεσε να πετύχει κάτι μοναδικό.

Έφτασε τις 119 συμμετοχές με την ομάδα του και έγινε ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες στην ιστορία του κλαμπ!

Κι όμως, αφού άφησε πίσω του και στη δεύτερη θέση τον Ντρέικ Κάλεντερ που είχε 118 εμφανίσεις με την Ίντερ Μαϊάμι.

Ποιος είναι ο παίκτης που «απειλεί» αυτό το ρεκόρ του Νόα Άλεν; Τη δεδομένη στιγμή ο Λιονέλ Μέσι, που έχει 97 συμμετοχές με την ομάδα του MLS.

Ωστόσο, είναι αρκετά πίσω και όσο δεν αλλάζει κάτι δραματικά, ο Ελληνοαμερικανός αριστερός μπακ θα συνεχίσει να «γράφει» συμμετοχές, για να απομακρύνεται…