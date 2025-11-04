Ο Νεκτάριος Τριάντης κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική και λίγες ώρες αργότερα έφτασε με γκολ του, σε μία ιδιαίτερη «ισοφάριση»!

Μπορεί τα ματς της Εθνικής στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να μην έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ωστόσο, είναι μία καλή ευκαιρία για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δουλέψει χωρίς το άγχος και την πίεση του αποτελέσματος, αλλά και να δοκιμάσει νέα πράγματα.

Οι κλήσεις της «γαλανόλευκης» είχαν και δύο νέα «πρόσωπα», καθώς οι Μπάμπης Κωστούλας και Νεκτάριος Τριάντης θα έχουν την ευκαιρία για το ντεμπούτο τους!

📋 Οι κλήσεις του Ivan Jovanovic για τα δύο τελευταία παιχνίδια της Εθνικής στα προκριματικά του Μουντιάλ.



🇬🇷 ΕΛΛΑΔΑ – ΣΚΩΤΙΑ, 15 Νοεμβρίου (@21:45)

🇧🇾 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ, 18 Νοεμβρίου (@21:45) #ethnikiomada pic.twitter.com/MR7mltjM40 — Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 3, 2025

Ο πρώτος είναι πολύ γνωστός στο ελληνικό κοινό, καθώς μετά από μία εξαιρετική σεζόν με τον Ολυμπιακό, πήρε μεταγραφή στην Μπράιτον.

Ποιος είναι ο Νεκτάριος Τριάντης; Μιλάμε για έναν υψηλόσωμο χαφ, που αυτή την περίοδο παίζει στη Μινεσότα.

Don't count out the Loons! 🤫



Nectarios Triantis pulls one back for @MNUFC. pic.twitter.com/Q5oHYtnGKr — Major League Soccer (@MLS) November 4, 2025

Είναι 22 χρονών, ενώ το περασμένο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή έναντι 2.500.000 ευρώ, καθώς πριν ανήκε στη Χιμπέρνιαν.

Πιο πριν είχε ξεκινήσει την καριέρα του σε ομάδες της Αυστραλίας, ενώ είχε και ένα μικρό πέρασμα από τη Σάντερλαντ. Πλέον, είναι έτοιμος να φορέσει τα «γαλανόλευκα», καθώς προτίμησε την Ελλάδα έναντι της Αυστραλίας.

Κι όχι μόνο αυτό, αφού λίγες ώρες μετά την κλήση του σκόραρε στο ματς με τους Σιάτλ Σάντερς (04/11, 4-2) και πέτυχε κάτι ξεχωριστό!

Η «ισοφάριση» του Τριάντη σε οκτώ ματς

Ο Νεκτάριος Τριάντης εκτός από αμυντικός χαφ έπαιζε και ως στόπερ. Επομένως, όπως καταλαβαίνει μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που δεν σκοράρει αρκετά συχνά.

Ωστόσο, στο MLS έχει αλλάξει συνήθειες! Tο πρώτο του τέρμα είχε έρθει με σουτ, πίσω από το κέντρο στο ντεμπούτο του, ενώ σε οκτώ ματς έχει φτάσει τα τρία!

OH MY NECTARIOS TRIANTIS! FROM MINNESOTA'S OWN HALF! 🔥 pic.twitter.com/bNCFpsf0Lo — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

Πόσα είχε γκολ πριν «ταξιδέψει» στις ΗΠΑ; Σύμφωνα με το Transfermarkt, αν εξαιρέσουμε τα τέρματα, που πέτυχε σε επίπεδο ακαδημιών και με την Κ21 της Σάντερλαντ θα δούμε πως είχε τρία γκολ σε 6.386’ συμμετοχής!

Κι όμως, ακριβώς τον ίδιο αριθμών τερμάτων, που έχει στη νέα του ομάδα του, με την «ισοφάριση» να έρχεται λίγες ώρες, μετά από μία κλήση, που δεν θα ξεχάσει ποτέ!

