Ο Μπάμπης Κωστούλας «κερδίζει» συνεχώς πόντους στην Μπράιτον. Τι είπε ο προπονητής του στους «γλάρους», για τον «διπλό» ρόλο που τον υπολογίζει;

Ο Μπάμπης Κωστούλας «σκαρφαλώνει» διαρκώς στην Μπράιτον και δείχνει πως έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη του προπονητή του.

Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακός έχει προλάβει ήδη να πετύχει το πρώτο του γκολ στην Premier League, το οποίο μάλιστα ήρθε απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Old Trafford.

Το περασμένο Σάββατο (03/01), ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ του έδωσε για πρώτη φορά φανέλα βασικού στο αγγλικό πρωτάθλημα, στο ματς απέναντι στη Λιντς. Ο Κωστούλας αν και βρήκε δίχτυα, είδε το γκολ του να ακυρώνεται για οφσάιντ, ωστόσο δεν πτοήθηκε.

Λίγα λεπτά αργότερα, κατάφερε να μοιράσει την πρώτη του ασίστ στην Premier League, «φτιάχνοντας» το τέρμα που σημείωσε ο Τζορτζίνο Ρούτερ.

Ο Χιούρτζελερ, μιλώντας εν όψει του παιχνιδιού της Μπράιτον με τη Μάντσεστερ Σίτι, αποθέωσε για άλλη μια φορά τον Μπάμπη Κωστούλα, ενώ στάθηκε και στις δύο θέσεις όπου μπορεί να τον χρησιμοποιήσει.

Η μία φυσικά αφορά την κορυφή της επίθεσης, ενώ η έτερη είναι εκείνη που συνήθιζε να τον χρησιμοποιεί και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, στο διάστημα της περασμένης περιόδου. Δηλαδή, εκείνη πίσω από τον επιθετικό.

«Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον Μπάμπη και απέδειξε απέναντι στην Μπέρνλι ότι μπορεί να αγωνιστεί ως επιθετικός. Παίζει επίσης και ως δεκάρι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Μπράιτον.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κωστούλας συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, για να πάρει φανέλα βασικού από τον Χιούρτζελερ και απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.