Ο Μπάμπης Κωστούλας πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση στο Μπράιτον – Μπέρνλι (03/01, 2-0), έχοντας μία κορυφή-έκπληξη!

Ένα ακόμα όνειρο εκπληρώθηκε για τον Μπάμπη Κωστούλα. Ο νεαρός επιθετικός ξεκίνησε βασικός σε αγώνα της Premier League.

Απέναντι στην Μπέρνλι (03/01, 2-0) ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τού έδωσε την ευκαιρία και εκείνος την «τράβηξε» από το… μαλλιά.

Ο Κωστούλας «έλαμψε» & ο Χιούρτζελερ σκέφτεται ήδη τη… συνέχεια! Ο Μπάμπης Κωστούλας «έλαμψε» απέναντι στην Μπέρνλι (03/01, 2-0) και ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ «τρίβει» τα χέρια του με τις εμφανίσεις του!

Ήταν πολύ δραστήριος, πίεσε, μάρκραρε, δημιούργησε προβλήματα, ενώ είχε και την ασίστ στο πρώτο γκολ της ομάδας του!

Ωστόσο, αυτό που τον έκανε να «ξεχωρίσει» αφορά μία κορυφή-έκπληξη από την εμφάνισή του! Κι αυτό, γιατί με ακόμα δύο ποδοσφαιριστές της αναμέτρησης ήταν οι καλύτεροι «μονομάχοι» του ματς!

Η πρωτιά που έκανε τον Κωστούλα να «ξεχωρίσει»

Από το πρώτο λεπτό, ο Μπάμπης Κωστούλας έδωσε πάρα πολλές «μάχες» στον αγωνιστικό χώρο.

Τελείωσε το ματς έχοντας ακουμπήσει την μπάλα 37 φορές και ευστοχία 62% στις πάσες του (8/12). Επιπλέον, δημιούργησε μια μεγάλη ευκαιρία και είχε μία πάσα-κλειδί.

Three points to start 2026 🎯

Let’s keep pushing.

Happy New Year 🔵⚪️ pic.twitter.com/aOPvmkjDwM — Charalampos Kostoulas (@c_kostoulas) January 3, 2026

Δεν φοβήθηκε, έβαλε τα πόδια του στην μπάλα, κέρδισε «μάχες» στον αέρα και στο τέλος τελείωσε το ματς έχοντας 10 κερδισμένες μονομαχίες! Αριθμό, που κανένας άλλο συμπαίκτης του δεν μπόρεσε να… πλησιάσει.

Μοναδικοί ποδοσφαιριστές, που «κόντραραν» τον Μπάμπη Κωστούλα ήταν δύο του αντίπαλοι.

🇬🇷 CHARALAMPOS KOSTOULAS (18)



The goal was scored… but ruled out. 😤



pic.twitter.com/lEaISXm7PU — New Ballers (@newballers7) January 3, 2026

Ο λόγος για τους Τζέιντον Άντονι, που κέρδισε 10 μονομαχίες στο έδαφος, από τις 13 συνολικά που έδωσε, αλλά και τον Φλορεντίνο Λουίζ.

Ο Πορτογάλος μέσος πάλεψε πάρα πολύ στον χώρο του κέντρου και κατάφερε να κερδίσει συνολικά τις 10/16 μονομαχίες, που έδωσε σε αέρα και έδαφος!

Μία πρωτιά, που μόνο απαρατήρητη δεν μπορεί να περάσει, όταν μιλάμε για έναν 18χρονο ποδοσφαιριστή. Kαι πόσω μάλλον, όταν αυτή είναι σε αγώνα της Premier League.