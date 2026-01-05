Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε για την Μπράιτον και το πανηγύρισε σαν… Στέφανος Τζίμας. Η ιδιαίτερη στιγμή που λίγοι παρατήρησαν.

Ο Μπάμπης Κωστούλας βρέθηκε στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον, απέναντι στην Μπέρνλι, για πρώτη φορά σε αγώνα της Premier League. Κάτι αναμενόμενο, με δεδομένο πως ο προπονητής του, Φαμπιάν Χούρτζελερ, συνεχώς αποθεώνει τις ικανότητες, αλλά και τον τρόπο που δουλεύει, ο νεαρός Έλληνας επιθετικός.

Στο συγκεκριμένο ματς, μάλιστα, έμελλε να χαρίσει μία υπέροχη στιγμή, που δυστυχώς, λίγοι παρατήρησαν.

Μετά από μία εντυπωσιακή προσωπική ενέργεια, βρέθηκε σε θέση βολής και με εξαιρετικό τελείωμα της φάσης, έκανε το 1-0 για την Μπράιτον. Το γκολ μπορεί να ακυρώθηκε, τελικά, αλλά ο Μπάμπης Κωστούλας προχώρησε σε μία κίνηση που δεν «σβήνεται».

Γυρίζει προς την κάμερα, σαν να έχει απέναντί του τον Στέφανο Τζίμα, και πανηγυρίζει με το χαρακτηριστικό του τρόπο, του άτυχου Έλληνα φορ: το τόξο και τον τοξότη που σημαδεύει. Μία κίνηση που δείχνει πόσο δεμένα είναι τα δύο Ελληνόπουλα που το περασμένο καλοκαίρι, μετέβησαν στο «Άμεξ» και πώς ο Μπάμπης Κωστούλας στηρίζει με κάθε τρόπο τον συμπαίκτη του που θα «χάσει» όλη τη σεζόν.

Not sure if anyone else caught this yesterday but incredible tribute to Stefanos Tzimas in Kostoulas celebration for the offside goal. Have to love that. 🎯



Get well soon Stefanos! 🇬🇷#BHAFC #ethnikiomada pic.twitter.com/J2VeepRdNl — Brighton Buzz (@BrightonBuzzz) January 4, 2026

Υπενθυμίζεται πως ο Στέφανος Τζίμας, πάνω που έβρισκε σιγά σιγά ρυθμό και χώρο στα πλάνα του προπονητή του, είδε την ατυχία να του «χτυπά» την πόρτα, στερώντας του τη δυνατότητα να συνεχίζει να εντυπωσιάζει στην πρώτη του σεζόν με τους «γλάρους».

Ο 19χρονος Έλληνας διεθνής τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του δραματικού αγώνα με την Άστον Βίλα στο Amex Stadium την 3η του Δεκέμβρη, στην πρώτη του εμφάνιση στο αρχικό σχήμα της Μπράιτον σε παιχνίδι της Premier League.

Υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και έτσι αναγκάστηκε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου και να μείνει εκτός δράσης για όλη τη σεζόν ώστε να διορθώσει το πρόβλημα που προέκυψε.