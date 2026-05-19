Ο Κώστας Φορτούνης είχε μία καταπληκτική σεζόν με την Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία, κάτι που φαίνεται και στους αριθμούς του.

Η Αλ Καλίτζ μπορεί να έχει περιοριστεί στη μέση της βαθμολογίας στη Saudi Pro League, με μία αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωσή της, ωστόσο ο Κώστας Φορτούνης διανύει μία πραγματικά «καυτή» σεζόν.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει συνεισφέρει σημαντικά στη φετινή πορεία της ομάδας του. Κάτι που «μεταφράζεται» και στους αριθμούς που έχει στο φετινό πρωτάθλημα.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχει αγωνιστεί σε 29 παιχνίδια με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ και έχει καταφέρει να σημειώσει 10 γκολ, αλλά και να μοιράσει 12 ασίστ.

🅰️🇸🇦 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 — 𝐒𝐀𝐔𝐃𝐈 𝐏𝐑𝐎 𝐋𝐄𝐀𝐆𝐔𝐄



🥇🇬🇷 Kostas Fortounis (Khaleej) – 12

🥇🇵🇹 João Félix (Nassr) – 12

🥈🇬🇭 Bonsu Baah (Qadsiah) – 11

🥈🇫🇷 Kingsley Coman (Nassr) – 11

🥈🇸🇦 Musab Al Juwayr (Qadsiah) – 11

🥉🇧🇷 Malcom (Hilal) – 10

4️⃣🇳🇨 Angelo Fulgini… pic.twitter.com/914l7d50Vo — Central do Arabão (@centraldoarabao) May 17, 2026

Με τον συγκεκριμένο αριθμό των τερμάτων που έχει μοιράσει στους συμπαίκτες του, ο Κώστας Φορτούνης τοποθετείται στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στη φετινή Saudi Pro League, μαζί με τον Ζοάο Φέλιξ.

Μένει να φανεί εάν θα αλλάξει κάτι στην τελευταία «στροφή» και αν θα γείρει η «πλάστιγγα» προς έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές.

Αξίζει να σημειωθεί πως το συμβόλαιο του 33χρονου μεσοεπιθετικού με την Αλ Καλίτζ ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου του 2026.