Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαΐδη, μιλώντας, μεταξύ άλλων, για τους λόγους που δεν αποχώρησε νωρίτερα από τον Παναθηναϊκό.

Ο Φώτης Ιωαννίδης μίλησε για… όλα στον Ντέμη Νικολαΐδη, στο νέο επεισόδιο της σειράς «Demis Dialogues» by Stoiximan.

Από το ποδόσφαιρο στην Πορτογαλία, μέχρι την άποψή του για τον φετινό Παναθηναϊκό, αλλά και το «κεφάλαιο» της Εθνικής Ελλάδας, η συζήτηση μεταξύ των δύο, είχε αρκετούς «σταθμούς».

Ο Ιωαννίδης φωνάζει «παρών» με γκολ ή ασίστ κάθε 83’ στη Σπόρτινγκ! (video) Ο Φώτης Ιωαννίδης δεν αφήνει λεπτό να πάει… χαμένο στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς όποτε του δίνεται η ευκαιρία προσπαθεί να φωνάζει «παρών»!

Μεταξύ άλλων, ο Ιωαννίδης ρωτήθηκε και για τους λόγους, που δεν αποχώρησε πιο νωρίς από τους «πράσινους», με τον στράικερ της Σπόρτινγκ να εξηγεί πως:

«Ήταν συνδυασμός παραγόντων. Εγώ από την πλευρά μου είχα ψιλοπιέσει να κάνω το βήμα. Δεν ήμουν σίγουρος μέσα μου. Με τον πατέρα μου έχω πολύ ωραία σχέση. Πιο πολύ με συμβουλεύει σε θέματα σχετικά με το πώς να αντιδράσω σε μία κατάσταση ή πώς να διαχειριστώ μία δύσκολη περίοδο. Δεν μου είπε ποτέ φύγε ή κάτι τέτοιο. Με ρωτούσε τι νιώθω. Αν επέλεγα μόνος μου θα έλεγα να φύγω. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, γιατί αγαπούσα και τον Παναθηναϊκό.

Μου άρεσε η καθημερινότητα. Και το comfort zone έπαιζε σημαντικό ρόλο. Οι αλλαγές τρομάζουν. Τώρα που το βλέπω λέω πως δεν έπρεπε να φοβάμαι τόσο πολύ. Γιατί κάποια στιγμή θα γινόταν. Εκείνη την χρονιά που δεν έγινε ήταν επειδή είχα και μια συζήτηση με τον πρόεδρο, τον οποίο ευχαριστώ πολύ γιατί με βοήθησε σε όλα μου τα θέματα, όλες τις χρονιές. Ήταν δίπλα μου έμπρακτα και πίσω από τις κάμερες. Είναι πάντα δίπλα σε όλους τους παίκτες κι ας μην φαίνεται, επειδή δεν θέλει.

Έπαιξε ρόλο γιατί μου είπε ότι θα ήθελε να μείνω άλλη μια χρονιά να βοηθήσω την ομάδα, γιατί ήθελε να πάρουμε πρωτάθλημα μαζί. Τελικά αυτό δεν συνέβη αυτό για διάφορους λόγους. Ο πρόεδρος ήταν ένας από τους λίγους, γιατί δεν ήταν και δική μου επιλογή, είχα συμβόλαιο. Έπρεπε να τον ακούσω και να σεβαστώ την άποψή του».

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη στον Ντέμη Νικολαΐδη: