O Ευθύμης Κουλούρης άλλαξε ποδοσφαιρική «στέγη», αλλά συνεχίζει να σκοράρει και υπάρχει ένας αριθμός, που «δείχνει» το πόσο τον εμπιστεύεται η ομάδα του!

Το καλοκαίρι ο Ευθύμης Κουλούρης αποφάσισε να αλλάξει… Ήπειρο και από την Ευρώπη «μετακόμισε» στη Σαουδική Αραβία.

Η Αλ Ουλά εντυπωσιάστηκε με τα όσα έκανε στην Πογκόν και «έσκασε» 4.000.000 ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Από την ημέρα που πήρε μεταγραφή μέχρι και σήμερα τα πηγαίνει περίφημα στη 2η τη τάξει κατηγορία της χώρας της Ασίας. Τουλάχιστον, τα νούμερά του αυτό «μαρτυρούν»!

Και όχι μόνο αυτό, καθώς η ομάδα του του έχει «τυφλή» εμπιστοσύνη». Γεγονός, που το καταλαβαίνει κανείς από έναν και μόνο αριθμό.

Ο αριθμός που εξηγεί την εμπιστοσύνη της Αλ Ουλά στον Κουλούρη

Ο Ευθύμης Κουλούρης σκόραρε στο τελευταίο ματς της ομάδας του απέναντι στην Αλ Τζαμπαλάιν (25/12, 2-2), με τα δύο κλαμπ να μένουν στην ισοπαλία.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε στα 14 γκολ στη σεζόν, με τα τρία εξ αυτών να είναι στο ξεκίνημά με την Πογκόν στην Πολωνία.

Παράλληλα, τα 11 τέρματα που έχει βρει στη Σαουδική Αραβία τον «τοποθετούν» και πολύ ψηλά στην πίνακα των σκόρερ.

Για την ακρίβεια, τη δεδομένη στιγμή είναι στην τρίτη θέση, σε ισοβαθμία. Παράλληλα, είναι ο ποδοσφαιριστής με τον μεγαλύτερο μέσο όρο στη βαθμολογία στην ομάδα του έχοντας 7.58, σύμφωνα με το Sofascore!

Φυσικά, είναι και ο πρώτος σκόρερ της Αλ Ουλά στο πρωτάθλημα, αφού πίσω του είναι ο Κριστιάν Γκουάνκα που μετράει εννέα τέρματα.

Ωστόσο, υπάρχει ένα αριθμός που μπορεί να «δείχνει» πολλά και για το κλαμπ του και την εμπιστοσύνη που του «δείχνει»! Αρκεί να δούμε τον χρόνο συμμετοχής του στο πρωτάθλημα! Ο Ευθύμης Κουλούρης μετράει 1.165 λεπτά στον αγωνιστικό χώρο χωρίς τις καθυστερήσεις.

Αν δούμε όλους τους συμπαίκτες του θα παρατηρήσουμε ότι μονάχα ένας είναι μπροστά του! Μάλιστα, μιλάμε για τον τερματοφύλακα της ομάδας, που τον «ξεπερνάει» για μόλις 5 λεπτά!

Μάλλον, η Αλ Ουλά δεν μπορεί να… ζήσει και πολύ χωρίς τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Δείτε ΕΔΩ του χρόνους συμμετοχής στην Αλ Ουλά (χωρίς το χθεσινό ματς).