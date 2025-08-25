O Ευθύμης Κουλούρης είναι μία… ανάσα από την «έξοδό» του από την Πογκόν. Ο Έλληνας επιθετικός, μετά από δύο σεζόν γεμάτες γκολ στην Πολωνία είναι έτοιμος να πει «αντίο».
Φόρεσε τη φανέλα της, για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2023 και έκτοτε, έχει παίξει σε 84 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 52 γκολ! Μάλιστα, έχει μοιράσει και έξι ασίστ.
Η Αλ Ουλά έχει προχωρήσει πολύ την περίπτωσή του, με το deal να είναι πολύ κοντά.
Εφόσον πάρει επίσημη μορφή η μεταγραφή του θα μιλάμε για μία από τις πιο δαπανηρές πωλήσεις στην ιστορία της Πογκόν. Όπως αναφέρουν τα περισσότερα ΜΜΕ της Πολωνίας, το deal θα «κλείσει» στα 4.000.000 ευρώ, ενώ πολύ πιθανό να υπάρχουν και κάποια μπόνους!
Γεγονός, που μπορεί να τον τοποθετήσει στη θέση Νο.2 με τις πιο «αλμυρές» αποχωρήσεις στην ιστορία της ομάδας του.
Ωστόσο, είναι πολύ κοντά στο να «πάρει» ένα ρεκόρ από έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Η Αλ Ουλά «στοχεύει» στην άνοδο στη Saudi Pro League.
Τον περασμένο Γενάρη έκανε δικό της τον Νάρεντ Κάλεϊ, έναντι 2.500.000 ευρώ από την Αλ Καλίτζ! Αυτή είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ!
Επομένως, ο Ευθύμης Κουλούρης είναι έτοιμος να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ και να «ξεπεράσει» τον πρώην «Έλληνα» της Αλ Ουλά!
Δείτε ΕΔΩ τις ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία της Αλ Ουλά.