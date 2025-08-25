Ο Κουλούρης είναι έτοιμος, για μία μεταγραφή που θα φέρει ρεκόρ στην Αλ Ουλά, «ξεπερνώντας» έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ!

O Ευθύμης Κουλούρης είναι μία… ανάσα από την «έξοδό» του από την Πογκόν. Ο Έλληνας επιθετικός, μετά από δύο σεζόν γεμάτες γκολ στην Πολωνία είναι έτοιμος να πει «αντίο».

Φόρεσε τη φανέλα της, για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2023 και έκτοτε, έχει παίξει σε 84 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 52 γκολ! Μάλιστα, έχει μοιράσει και έξι ασίστ.

Efthymis Koulouris otrzymał od Pogoni Szczecin zgodę na rozpoczęcie rozmów dotyczących indywidualnych warunków kontraktu oraz na przejście testów medycznych przed transferem do nowego klubu.



W związku z tym, zawodnik nie będzie do dyspozycji podczas jutrzejszego spotkania… pic.twitter.com/QM3XqTMbBv — Pogoń Szczecin (@PogonSzczecin) August 21, 2025

Η Αλ Ουλά έχει προχωρήσει πολύ την περίπτωσή του, με το deal να είναι πολύ κοντά.

Εφόσον πάρει επίσημη μορφή η μεταγραφή του θα μιλάμε για μία από τις πιο δαπανηρές πωλήσεις στην ιστορία της Πογκόν. Όπως αναφέρουν τα περισσότερα ΜΜΕ της Πολωνίας, το deal θα «κλείσει» στα 4.000.000 ευρώ, ενώ πολύ πιθανό να υπάρχουν και κάποια μπόνους!

Γεγονός, που μπορεί να τον τοποθετήσει στη θέση Νο.2 με τις πιο «αλμυρές» αποχωρήσεις στην ιστορία της ομάδας του.

Ωστόσο, είναι πολύ κοντά στο να «πάρει» ένα ρεκόρ από έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Η Αλ Ουλά «στοχεύει» στην άνοδο στη Saudi Pro League.

Τον περασμένο Γενάρη έκανε δικό της τον Νάρεντ Κάλεϊ, έναντι 2.500.000 ευρώ από την Αλ Καλίτζ! Αυτή είναι και η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του κλαμπ!

Επομένως, ο Ευθύμης Κουλούρης είναι έτοιμος να «σπάσει» αυτό το ρεκόρ και να «ξεπεράσει» τον πρώην «Έλληνα» της Αλ Ουλά!

