Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, σε μεγάλη του συνέντευξη στο «The Athletic», μίλησε για τη συμβουλή που ακολούθησε, αλλά και την απόφασή του να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποτελεί, δίχως αμφιβολία, ένα από τα μεγαλύτερα wonderkids, όχι μόνο σε Ελλάδα και Βέλγιο, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ έκλεισε τα 18 του χρόνια πριν από μερικές ημέρες και συνεχίζει να αποδεικνύει, πως τα καλύτερα έπονται.

Σε μεγάλη συνέντευξη που έδωσε στο «The Athletic», ο Καρέτσας αποκάλυψε ποιος «κρύβεται» πίσω από τον «ελεύθερο» τρόπο, που έχει επιλέξει για το παιχνίδι του. Αυτός δεν είναι άλλος από τον πατέρα του, ο οποίος τον συμβούλευσε να… παρακούσει όσα του έλεγαν οι προπονητές του.

«Η ασίστ μου δίνει μεγάλη χαρά. Μπορείς να ανεβάσεις έναν συμπαίκτη που περνά δύσκολη περίοδο. Τον βοηθάς, νιώθει καλύτερα, και αυτό είναι υπέροχο. Το γκολ είναι ασύγκριτο, αλλά η ασίστ αξίζει το ίδιο.

Από τότε που περπατούσα, είχα μπάλα στα πόδια. Ο πατέρας μου με ενθάρρυνε. Έβλεπα Μέσι, Ροναλντίνιο, Νεϊμάρ, Ρονάλντο «Φαινόμενο», και μετά έβγαινα να γίνω ο εαυτός μου.

Οι περισσότεροι προπονητές μου έλεγαν να σταματήσω την ντρίμπλα. Ο πατέρας μου είπε: “Μην το κάνεις ποτέ”. Και δεν το έκανα. Αν το προσπαθήσεις τρεις φορές και αποτύχεις, αλλά την τέταρτη η ομάδα σκοράρει, κανείς δεν θυμάται τις άλλες τρεις.

Δεν μπορώ τη ρομποτική μπάλα. Η δημιουργικότητα είναι αυτό που κάνει το ποδόσφαιρο όμορφο».

Παράλληλα, ο Καρέτσας αναφέρθηκε στην απόφασή του να εκπροσωπήσει την Εθνική Ελλάδας και όχι εκείνη του Βελγίου.

«Κάθε φορά που έπαιζα με το Βέλγιο ένιωθα τιμή, αλλά υπήρχε πάντα ένα περίεργο συναίσθημα. Ήξερα ότι νιώθω περισσότερο Έλληνας».