Παρελθόν αποτελεί ο Τάκης Λεμονής απ’ τη Ραντνίτσκι Νις, αφήνοντας πίσω του μία θητεία που είχε πολύ καιρό να δει η σέρβικη ομάδα.

Aκόμα μία αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Ραντνίτσκι Νις. Ο Τάκης Λεμονής αν και είχε συμφωνήσει να αναλάβει την ομάδα πριν από περίπου τέσσερις μήνες αποτέλεσε γρήγορα παρελθόν.

Ο Έλληνας τεχνικός είχε αποφασίσει να κάνει το comeback, αφού για περίπου μία 8ετία είχε μείνει μακριά από τους πάγκους.

Ωστόσο, δεν έμελλε να είναι μακρύ το μέλλον του στη Σερβία, αφού έπειτα από 11 αγώνες είπε «αντίο». Η αλήθεια είναι πως πριν από λίγο καιρό κανείς δεν θα περίμενε πως αυτό το «διαζύγιο» θα ερχόταν.

Ο λόγος; Ο Τάκης Λεμονής είχε ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη θητεία του, αφού είχε φτάσει να μετράει μέχρι και τέσσερις συνεχόμενες νίκες! Παρ’ όλα αυτά, στις τελευταίες «στροφές» του πρωταθλήματος τα πράγματα δεν πήγαν το ίδιο καλά.

Η Ραντνίτσκι Νις είχε τρεις απανωτές ήττες, με αποτέλεσμα να «πέσει» στη ζώνη του υποβιβασμού. Ο σύλλογος προτίμησε να προχωρήσει σε μία κίνηση-ηλεκτροσόκ, με την απόλυση του Έλληνα τεχνικού.

Η αλήθεια είναι πως δεν είναι ένα πρωτοφανές φαινόμενο, αφού η σέρβικη ομάδα τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολλούς προπονητές. Οι περισσότεροι εξ αυτών δεν μπόρεσαν να αντέξουν και για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Άλλοι έφυγαν πολύ νωρίς, ενώ ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είχαν τριψήφιο αριθμό ημερών στο κλαμπ.

Ο Τάκης Λεμονής ήταν ένας από αυτούς, αφού έμεινε στη Ραντνίτσκι Νις για 118 ημέρες, ενώ είχε κατά μέσο όρο 1.55 βαθμούς ανά ματς!

Έναν αριθμό που δύσκολα μπορούμε να βρούμε στην ομάδα. Κι όμως, αφού αν δούμε τις τελευταίες 17 θητείες προπονητών από τον Οκτώβρη του 2020, κανένας δεν μπόρεσε να τον «ξεπεράσει». Ακόμα και εκείνοι που έμειναν για λιγότερο χρονικό διάστημα στον πάγκο του σέρβικου κλαμπ δεν τα κατάφεραν.

Με τον Τάκη Λεμονή να λέει ένα σύντομο «αντίο», αλλά να καταφέρνει κάτι που είχε να συμβεί πάρα πολλά χρόνια πίσω.

