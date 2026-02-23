Αυτό θα πει επικό comeback, καθώς ο Τάκης Λεμονής έχει πραγματικά «μεταμορφώσει» τη Ραντνίσκι Νις!

Πριν από λίγες εβδομάδες, έμοιαζε ανήμπορη να αντιδράσει. Ωστόσο, η Ραντνίσκι Νις, τον τελευταίο καιρό κάνει τρομερά πράγματα.

Ποιος είναι ο «αναμορφωτής» της; Ο Τάκης Λεμονής! Κι όμως, ο Έλληνας τεχνικός, αποφάσισε να επιστρέψει στους πάγκους, μετά από -περίπου- επτά χρόνια.

Το αποτέλεσμα; Το λιγότερο εντυπωσιακό. Το έργο του ήταν εξ αρχής αρκετά δύσκολο, αφού η ομάδα του ήταν στην 14η θέση του σερβικού πρωταθλήματος και στο +4 από την ουραγό της βαθμολογίας.

Οι «Έλληνες» που θα συναντήσει ο Λεμονής στην επιστροφή του στους πάγκους Ο Τάκης Λεμονής, μετά από -περίπου- επτά χρόνια επέστρεψε στους πάγκους για αναλάβει τη Ραντνίτσκι Νις, μία ομάδα που έχει και… ελληνικό στοιχείο!

Το ντεμπούτο του είναι η αλήθεια δεν ήταν το ιδανικότερο, αφού ηττήθηκε στην έδρα της Νόβι Παζάρ (14/12, 1-0).

Από τότε, έχει ξεκινήσει ένα τρομερό σερί αήττητων αγώνων, καθώς η Ραντνίσκι Νις μετράει τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία σε πέντε αγώνες!

Τι σημαίνει αυτό; Τη δεδομένη στιγμή είναι μία… ανάσα από το να μπει στην πρώτη 8άδα του πρωταθλήματος.

Για την ακρίβεια έχει 29 βαθμούς, ενώ η 8η, Τσουκαρίνσκι, είναι στους 31! Από εκεί και πέρα, αυτό το σερί έχει αναγκάσει τη Ραντνίσκι Νις, να είναι η δεύτερη πιο «φορμαρισμένη» ομάδα στην 1η κατηγορία της Σερβίας!

Κι όμως, αφού μονάχα ένα κλαμπ μετράει το «απόλυτο» στις τελευταίες πέντε «στροφές» της . Ποια είναι αυτή; Ο πρωτοπόρος, Ερυθρός Αστέρας, που επιθυμεί να προσθέσει ακόμα ένα πρωτάθλημα στη συλλογή του.

Αν δούμε όλα τα υπόλοιπα κλαμπ στα «μεγάλα σαλόνια» της Σερβίας, δεν θα βρούμε άλλη αήττητη ομάδα στις τελευταίες πέντε αναμετρήσεις.

Θα μπορέσει ο Τάκης Λεμονής να συνεχίσει με την ίδια… φόρα, στον πάγκο της Ραντνίσκι Νις; Κανείς δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό.

Ωστόσο, το comeback του στη δράση είναι το λιγότερο επικό!