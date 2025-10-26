Αυτά που κάνει η Χαρτς τη φετινή σεζόν δεν έχουν… προηγούμενο! Μπορεί όλα να ξεκίνησαν σαν ένα «άπιαστο» όνειρο, αλλά όσο περνάει ο καιρός βλέπει πως μπορεί να τα καταφέρει!
Το «δίπολο» Σέλτικ – Ρέιντζερς δεν έχει «σπάσει» τα τελευταία 40 χρόνια. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μπορεί να έχουμε μία νέα «έκπληξη»!
Η Χαρτς, μετά από εννέα αγωνιστικές είναι αήττητη, έχει 25 βαθμούς και βλέπει τις δύο ομάδες που «κυριαρχούν» στο πρωτάθλημα να είναι πάρα πολύ πίσω!
Κι όλα αυτά, ενώ στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Σέλτικ (26/10, 3-1), ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης φώναξε «παρών» με ένα απίθανο γκολ και μια πολύ καλή εμφάνιση. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς ο προπονητής του «ονειρεύεται» τον γιο του στην εθνική Σκωτίας!
Όσα έκανε ο Κυζιρίδης κόντρα στη Σέλτικ
Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Σύμφωνα με το Sofascore, ο 25χρονος εξτρέμ ήταν ο MVP της αναμέτρησης! Κι όμως, έχοντας συνολική βαθμολογία 7.8 «ξεπέρασε» κάθε παίκτη, που ήταν στον αγωνιστικό χώρο εκτός του Κάλουμ ΜακΓκρέκορ, αλλά ο χαφ της Σέλτικ ήταν στην πλευρά των ηττημένων.
Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης «μέτρησε» 67% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (10/15), ενώ δύο εξ αυτών ήταν πάσες-κλειδιά!
Από εκεί και πέρα, είχε μία επιτυχημένη ντρίμπλα σε τρεις προσπάθειες, ακουμπώντας την μπάλα μόλις 35 φορές την μπάλα!
Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν το γκολ του. Στο 52ο λεπτό και με το σκορ στο 1-1, με μία ωραία ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 2-1 και έδωσε το «σύνθημα» για τη νίκη!
Μία εμφάνιση και ένα γκολ, που σίγουρα θα έχει να θυμάται για πάρα πολύ καιρό! Μετά τη λήξη του ματς, γνώρισε την αποθέωση του προπονητή του, καθώς «θέλει» τον γιο του στην εθνική Σκωτίας!
Κι όμως, ο Ντέρεκ ΜακΊνες είπε πως σε 20 χρόνια μπορεί το παιδάκι του Αλέξανδρου Κυριζίδη να παίζει για την πατρίδα του, αφού έχει γεννηθεί στο Εδιμβούργο!
Αναλυτικά, τι είπε ο Ντέρεκ ΜακΊνες για τον γιο του Αλέξανδρου Κυζιρίδη:
«Έγινε πατέρας τις τελευταίες δύο μέρες, οπότε ίσως υπάρξει ένας Κυζιρίδης που θα παίζει για τη Σκωτία τα επόμενα 20 χρόνια. Ας ελπίσουμε!»