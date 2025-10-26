Θα καταφέρει η Χαρτς να «αντέξει» και να γράψει ιστορία; Κανείς δεν μπορεί να ξέρει, αλλά φαίνεται πως οι εμφανίσεις του Αλέξανδρου Κυζιρίδη ήδη έχουν προκαλέσει αρκετό «θόρυβο»!

Αυτά που κάνει η Χαρτς τη φετινή σεζόν δεν έχουν… προηγούμενο! Μπορεί όλα να ξεκίνησαν σαν ένα «άπιαστο» όνειρο, αλλά όσο περνάει ο καιρός βλέπει πως μπορεί να τα καταφέρει!

Το «δίπολο» Σέλτικ – Ρέιντζερς δεν έχει «σπάσει» τα τελευταία 40 χρόνια. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μπορεί να έχουμε μία νέα «έκπληξη»!

Hearts are now EIGHT points clear at the top of the Scottish Premiership and remain unbeaten this season…



The last time a team that wasn't Celtic or Rangers won the league was 40 years ago.



Revolutionised by minority-owner Tony Bloom's analytics company – the club signed 11… pic.twitter.com/4GQOYKdGHo — Football on TNT Sports (@footballontnt) October 26, 2025

Η Χαρτς, μετά από εννέα αγωνιστικές είναι αήττητη, έχει 25 βαθμούς και βλέπει τις δύο ομάδες που «κυριαρχούν» στο πρωτάθλημα να είναι πάρα πολύ πίσω!

Κι όλα αυτά, ενώ στο σπουδαίο παιχνίδι με τη Σέλτικ (26/10, 3-1), ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης φώναξε «παρών» με ένα απίθανο γκολ και μια πολύ καλή εμφάνιση. Κι όχι μόνο αυτό, καθώς ο προπονητής του «ονειρεύεται» τον γιο του στην εθνική Σκωτίας!

Hearts record a memorable victory over Celtic to extend their lead at the top of the table to eight points 💥👏 pic.twitter.com/n5cQLTBCQg — Sky Sports Football (@SkyFootball) October 26, 2025

Όσα έκανε ο Κυζιρίδης κόντρα στη Σέλτικ

Ας αρχίσουμε με τα βασικά. Σύμφωνα με το Sofascore, ο 25χρονος εξτρέμ ήταν ο MVP της αναμέτρησης! Κι όμως, έχοντας συνολική βαθμολογία 7.8 «ξεπέρασε» κάθε παίκτη, που ήταν στον αγωνιστικό χώρο εκτός του Κάλουμ ΜακΓκρέκορ, αλλά ο χαφ της Σέλτικ ήταν στην πλευρά των ηττημένων.

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης «μέτρησε» 67% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του (10/15), ενώ δύο εξ αυτών ήταν πάσες-κλειδιά!

Κυζιρίδης και Χαρτς θα «γυρίσουν» τη Σκωτία 41 χρόνια πίσω; Η Χαρτς ζει το όνειρό της και θέλει να «γυρίσει» τη Σκωτία 41 χρόνια πίσω, με έναν από τους «πρωταγωνιστές» της να είναι Έλληνας!

Από εκεί και πέρα, είχε μία επιτυχημένη ντρίμπλα σε τρεις προσπάθειες, ακουμπώντας την μπάλα μόλις 35 φορές την μπάλα!

Ωστόσο, αυτό που ξεχώρισε ήταν το γκολ του. Στο 52ο λεπτό και με το σκορ στο 1-1, με μία ωραία ενέργεια έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για 2-1 και έδωσε το «σύνθημα» για τη νίκη!

Μία εμφάνιση και ένα γκολ, που σίγουρα θα έχει να θυμάται για πάρα πολύ καιρό! Μετά τη λήξη του ματς, γνώρισε την αποθέωση του προπονητή του, καθώς «θέλει» τον γιο του στην εθνική Σκωτίας!

Κι όμως, ο Ντέρεκ ΜακΊνες είπε πως σε 20 χρόνια μπορεί το παιδάκι του Αλέξανδρου Κυριζίδη να παίζει για την πατρίδα του, αφού έχει γεννηθεί στο Εδιμβούργο!

Αναλυτικά, τι είπε ο Ντέρεκ ΜακΊνες για τον γιο του Αλέξανδρου Κυζιρίδη:

«Έγινε πατέρας τις τελευταίες δύο μέρες, οπότε ίσως υπάρξει ένας Κυζιρίδης που θα παίζει για τη Σκωτία τα επόμενα 20 χρόνια. Ας ελπίσουμε!»