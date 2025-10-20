Η Χαρτς ζει το όνειρό της και θέλει να «γυρίσει» τη Σκωτία 41 χρόνια πίσω, με έναν από τους «πρωταγωνιστές» της να είναι Έλληνας!

Όσο περνούν τα χρόνια, ελάχιστα είναι τα πρωταθλήματα στα οποία βλέπουμε να υπάρχουν «αιώνιοι πρωταθλητές».

Κάτι τέτοιο δεν ισχύει στη Σκωτία, καθώς το «δίπολο» Σέλτικ – Ρέιντζερς έχει να «σπάσει» πάρα πολλά χρόνια! Για την ακρίβεια, τα τελευταία 40 έχουμε μόνο δύο ομάδες έχουν τερματίσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Celtic's defeat to Dundee this afternoon means Hearts are five points clear at the top of the Scottish Premiership.



Not since Sir Alex Ferguson's Aberdeen in 1985 have a team other than Celtic or Rangers won Scotland's top-flight — will Hearts make history this season? pic.twitter.com/4d8hrxKIFd — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 19, 2025

Ποια ήταν η τελευταία «εξαίρεση»; Η Αμπερντίν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, που πήρε το πρωτάθλημα το 1985!

Η φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει με μία μεγάλη «έκπληξη». H Χαρτς, μετά από οκτώ ματς είναι στο +5 από τη Σέλτικ και στο +13 από τη Ρέιντζερς! Κι όλα αυτά, ένας από τους «πρωταγωνιστές» της είναι Έλληνας!

Hearts end the weekend five points clear at the top of the league after their win yesterday and Celtic’s 2-0 loss to Dundee 🔝💜 pic.twitter.com/3Xp6Qfonc2 — Premier Sports (@PremSportsTV) October 19, 2025

Θα «αντέξει» η Χαρτς;

Ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης το περασμένο καλοκαίρι και μετά από μία πολύ καλή σεζόν στη Σλοβακία «μετακόμισε» στη Σκωτία.

Οι πρώτες του εμφανίσεις είναι πάρα πολύ καλές, καθώς μετράει στο πρωτάθλημα οκτώ ματς, με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ!

Έλληνας, ωραίος και προσεχώς ελεύθερος: Στη Σλοβακία «λάμπει» μία… μηχανή παραγωγής γκολ! (video) Πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζουν, όμως, στο πρωτάθλημα της Σλοβακίας αγωνίζεται ένας Έλληνας εξτρέμ, ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης, που έχει «ξεχωρίσει» με τις εμφανίσεις του και είχε πέρασμα απ’ τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, ένα «σερβίρισμα» ήρθε στο τελευταίο χρονικά ματς απέναντι στην Κιλμάρνοκ (18/10, 0-3), σε μία εύκολη επικράτηση της Χαρτς!

Παράλληλα, «ξεπερνάει» όλους τους συμπαίκτες του στις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούν, καθώς έχει τρεις! Από εκεί και πέρα μετράει 1.8 πάσες-κλειδιά, ενώ έχει έξι συμμετοχές σε τέρματα, τις περισσότερες, μαζί με τον Κλαούντιο Μπράγκα!

Κι όλα αυτά τα «συνδυάζει» με συνολική βαθμολογία στο Sofascore, που φτάνει στο 7.43!

Θα μπορέσει να… φέρει μαζί με τους συμπαίκτες του ένα τρόπαιο, που «λείπει» από τον σύλλογο από το 1960; Μόνο ο χρόνος είναι ικανός να μας δώσει την απάντηση…

Εσείς τι λέτε θα μπορέσει ο Αλέξανδρος Κυζιρίδης και η Χαρτς να «σπάσουν» την… αυτοκρατορία των Ρέιντζερς και Σέλτικ;