Στην Πορτογαλία γράφουν πως ο Βαγγέλης Παυλίδης τα έχει με τον… εαυτό του. Τι συζήτησε με τον Ζοσέ Μουρίνιο;

Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπορεί να είναι εξίσου σημαντικός και φέτος για την Μπενφίκα, ωστόσο η αλήθεια είναι πως το τελευταίο διάστημα δεν βρίσκεται στα καλύτερά του.

Με μόλις δύο γκολ σε δώδεκα αγώνες, ένα δημοσίευμα της πορτογαλικής «Glorioso» αναφέρει πως ο ίδιος νιώθει δυσαρεστημένος με την παρουσία του το τελευταίο διάστημα.

Παρ’ όλα αυτά, απολαμβάνει την πλήρη στήριξη τόσο των συμπαικτών του, όσο και του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος είχε μάλιστα κατ’ ιδίαν συνάντηση μαζί του.

Ο Πορτογάλος τεχνικός θέλησε να σταθεί στο πλευρό του Βαγγέλη Παυλίδη σε αυτήν την δύσκολη περίοδο, ώστε να τον εμψυχώσει και να τον βοηθήσει να επανέλθει στον καλό του εαυτό.

Μέχρι στιγμής, στη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Βαγγέλης Παυλίδης μετρά 29 γκολ και 6 ασίστι, στα 49 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις.