Η λίστα στην οποία βρίσκονται ο Χρήστος Τζόλης, ο Βαγγέλης Παυλίδης και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, στο φετινό Champions League.

Με το Champions League να μπαίνει στην κρίσιμη φάση των «16», η πορτογαλική εφημερίδα «A BOLA» έφερε στο φως τα στατιστικά των 30 πιο απειλητικών παικτών της φετινής σεζόν.

Στην κορυφή της λίστας, με τις περισσότερες τελικές προσπάθειες, δεσπόζουν τα «βαριά» ονόματα της Ευρώπης, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να ηγείται της κούρσας (45 τελικές, 13 γκολ).

Από εκεί και πέρα, ακολουθούν οι Χάρι Κέιν, Έρλινγκ Χάαλαντ, Λαμίν Γιαμάλ, Βινίσιους Ζούνιορ και Βιτίνια.

Παράλληλα, στη συγκεκριμένη λίστα τοποθετούνται και ορισμένοι «Έλληνες».

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τον Ολυμπιακό έφτασε σε 25 τελικές προσπάθειες, ενώ το «παρών» στη λίστα δίνουν και δύο βασικά στελέχη της Εθνικής Ελλάδος.

Ο Χρήστος Τζόλης με την Κλαμπ Μπριζ μέτρησε 27 τελικές, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης με την Μπενφίκα έφτασε σε 21.

Και οι τρεις ποδοσφαιριστές κατάφεραν να σημειώσουν από δύο γκολ στη φετινή League Phase του Champions League.