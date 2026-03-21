Ακόμα ένα γκολ για τον Βαγγέλη Παυλίδη! Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες (21/03, 3-0) και έβαλε ένα «στοπ» στην… αφλογιστία του!

Η αλήθεια είναι πως ο Μάρτιος δεν ήταν καλύτερος μήνας για τον Βαγγέλη Παυλίδη.

Ο Έλληνας επιθετικός είχε μείνει μακριά από τα γκολ και έψαχνε να βρει το «πώς» θα επιστρέψει, για να συνεχίσει την εκπληκτική του σεζόν.

Απέναντι στη Βιτόρια Γκιμαράες (21/03, 3-0) μπόρεσε να βάλει «στοπ» στην… αφλογιστία του και επέστρεψε στο σκοράρισμα, μετά από περίπου 40 ημέρες!

Η Μπενφίκα συνεχίζει το «κυνήγι» της Πόρτο, χωρίς να έχει ηττήθει, αλλά οι πολλές ισοπαλίες τής έχουν «κοστίσει». Στην 27η αγωνιστική στη Liga Portugal χαμογέλασε και στο 55’ είδε το μεγάλο της «κανόνι» να «ξαναχτυπάει»!

Μετά από ένα λάθος, ο Βαγγέλης Παυλίδης βρέθηκε φάτσα με την εστία και σε αυτές τις περιπτώσεις δύσκολα κάνει λάθος.

Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έφτασε τα 21 τέρματα στη Liga Portugal και πλέον είναι στο -2 από τον Λουίς Χαβιέρ Σουάρες που έχει 23 γκολ!

Όπως καταλαβαίνει κανείς με τις αναμετρήσεις του πρωταθλήματος να τελειώνουν, η «μάχη» για τον πρώτο σκόρερ θα είναι «ζεστή».

Ποιος θα τα καταφέρει, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Όμως, όλοι ξέρουμε ότι ο Έλληνας επιθετικός σίγουρα θα «κοιτάει», για να τα καταφέρει. Ακόμα και αν το πρώτο του μέλημα θα είναι η επιτυχία της Μπενφίκα!

