Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα «δέσει» τον Φώτη Ιωαννίδη, για τα επόμενα πέντε χρόνια και φρόντισε να του τοποθετήσει μία «αλμυρή» ρήτρα αποδέσμευσης!

Ο Φώτης Ιωαννίδης, μετά από μία 5ετία στον Παναθηναϊκό είπε «αντίο», ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το ποσό τη μεταγραφής του θα είναι κοντά στα 25.000.000 ευρώ, μαζί με τα μπόνους. Με την ανακοίνωσή του θα γίνει η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία των «πρασίνων».

Φυσικά, τον ποδοσφαιριστή που «ξεπέρασε» θα τον βρει στην Πορτογαλία. Ας μην ξεχνάμε, πως ο Γιώργος Βαγιαννίδηςείναι τη -δεδομένη στιγμή- ο recordman της εν λόγω κατηγορίας.

Την ίδια ώρα, ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε ένα 5ετές συμβόλαιο. Κι όλα δείχνουν ότι θα έχει και μία «αλμυρή» ρήτρα!

Η κίνηση των παικτών του Παναθηναϊκού, για το «αντίο» του Ιωαννίδη Ο Φώτης Ιωαννίδης συμμετείχε στο τελευταίο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και οι συμπαίκτες του, με μία κίνηση, θέλησαν να τον αποχαιρετήσουν.

Όπως αναφέρει η «A Bola», η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν μπορεί να αποτρέψει τη μεταγραφή του, σε περίπτωση, που κάποια ομάδα προσφέρει 100.000.000 ευρώ!

Ένα τεράστιο ποσό και παρόμοιο, με αυτό που είχε ο Βίκτορ Γιόκερες, πριν από λίγο καιρό. Την ίδια ώρα, αυτή η εξέλιξη «απασχολεί» και τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχουν κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης, σε περίπτωση που υπάρξει μία νέα μεταγραφή!

Οπότε, σίγουρα θα έχουν τις… κεραίες τους «ανοιχτές», αν μελλοντικά ο 25χρονος επιθετικός αποχωρήσει από τη Λισαβόνα.

Αναλυτικά, τι αναφέρει η «A Bola»:

Ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος έφτασε στη Λισαβόνα το Σάββατο για να παρακολουθήσει το ντέρμπι εναντίον της Πόρτο. Yποβλήθηκε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις πριν από την υπογραφή του, έχει ήδη ορίσει ορισμένους από τους όρους του συμβολαίου που θα τον δεσμεύουν με τον σύλλογο μέχρι το 2030, συμπεριλαμβανομένης μιας ρήτρας αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ. Με άλλα λόγια, θα είναι ίση με αυτήν που περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο του Γκιόκερες, που εντάχθηκε στην Άρσεναλ αυτό το καλοκαίρι για 66 εκατομμύρια ευρώ συν 10 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους.