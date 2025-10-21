Θυμάστε ποιον έφερε στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός τέλη Αυγούστου, όμως η υπόθεσή του δεν προχώρησε;

Τα δημοφιλή σπορ που έχουν εκατομμύρια πιστούς ακόλουθους ανά τον κόσμο, δεν είναι μονάχα οι μεγάλες διοργανώσεις και η «βιτρίνα». Το Champions League αλλά και τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ιστορίες άξιες αναφοράς βρίσκει κανείς και στις λιγότερα διαφημισμένες λίγκες. Ακόμα περισσότερο μακριά από τα «φώτα» για ακρίβεια αφού τα… δεδομένα, δεν είναι τέτοια εκεί.

Το σουηδικό ποδόσφαιρο έχει νέο… αφέντη. Η Μίαλμπι ολοκλήρωσε έγραψε happy end στο παραμύθι. Επτά χρόνια αφότου βρισκόταν στην τρίτη εθνική κατηγορία, το καμάρι ενός ψαροχωριού 1500 κατοίκων, στέφθηκε πρωταθλήτρια της χώρας στα «σαλόνια» της. Μία κούρσα την οποία οδηγούσε εδώ και πολλές αγωνιστικές.

Με το 2-0 στην έδρα της Γκέτεμποργκ, εξασφάλισε και μαθηματικά τον τίτλο, πρώτο στην ιστορία της. Οι Έλληνες βέβαια, κάπου την άκουσαν και την έμαθαν πριν από περίπου δύο μήνες. Ο λόγος δεν έχει να κάνει με την παρουσία κάποιου γνώριμου εκεί ούτε κάποιου Έλληνα, αφού ποτέ δεν έχει αγωνιστεί στην νυν πρωταθλήτρια Σουηδίας, παίκτης από τη χώρα μας.

Η Μίαλμπι προέκυψε στα ρεπορτάζ του τόπου μας περί τα τέλη Αυγούστου, όταν ο Ολυμπιακός συνδέθηκε με ένα περιουσιακό της στοιχείο. Το πιο «πολύτιμο» σχεδόν για την ακρίβεια.

Mjallby, a team from a fishing village of fewer than 1,500 people, are champions of Sweden 🤯



It's their first-ever title, achieved only seven years after the club were in the 3rd tier. Behold the joy of a footballing fairytale 🏆pic.twitter.com/Akqx53CUka — Men in Blazers (@MenInBlazers) October 20, 2025

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φέρει στην Ελλάδα τον Αμπντουλί Μανέ για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και έπειτα να επιστρέψει στη Σουηδία για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του εκεί πριν γυρίσει μόνιμα στα μέρη μας.

Ο Μανέ άλλωστε ήταν βασικό και κύριο μέλος της Μίαλμπι που έκανε πορεία πρωταθλητισμού και δεν ήθελε με τίποτα να τον χάσει μεσούσης της σεζόν. Ένας ταχυδυναμικός εξτρέμ, η μεταγραφή του οποίου βέβαια δεν ολοκληρώθηκε.

Οι Πειραιώτες ματαίωσαν τη συμφωνία τους εξαιτίας ενός ευρήματος που βρήκαν στις ιατρικές εξετάσεις, όπως έβγαλαν προς τα έξω, ενώ ο ίδιος ο 20χρονος, έδωσε μία άλλη τροπή, κάνοντας λόγο για διαφωνία τελικώς στο οικονομικό σκέλος.

Δεν προχωράει η μεταγραφή του Μανέ στον Ολυμπιακό! Ανατροπή στην υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ, καθώς ο Ολυμπιακός τελικά δεν θα προχωρήσει στην απόκτησή του.

Μανέ: «Δεν υπάρχει τίποτα λάθος στα ιατρικά μου» Ο Αμπντουλί Μανέ υποστήριξε πως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις ιατρικές του εξετάσεις, λέγοντας πως η μεταγραφή του δεν προχώρησε για οικονομικούς λόγους.

Η μετακίνησή του στον Πειραιά «ναυάγησε» οριστικά και αμετάκλητα, με τον Μανέ να γυρίζει πίσω στην Σουηδία για να… τελειώσει τη δουλειά. Και μπορεί – βάσει αριθμών – απ’ όταν χάλασε η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό να μην ήταν τόσο επιδραστικός για την Μίαλμπι, ωστόσο τίποτα δεν την σταμάτησε από το να κόψει πρώτη το νήμα.

Για την ακρίβεια ο Αμπντουλί Μανέ «σίγησε» από την παραμονή του ερχομού του στην Ελλάδα (25/8), όταν και πρόσφερε για τελευταία φορά γκολ ή ασίστ στην ομάδα του.

Αυτό βέβαια δεν ισχύει με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Ο παρολίγον «ερυθρόλευκος» Μανέ, που έκατσε στον πάγκο της Γκάμπια στα πρώτα τρία παιχνίδια προκριματικών για το Μουντιάλ (3/3 η Γκάμπια) στη ζώνη της Αφρικής, έπαιξε για 77′ απέναντι στις Σεϋχέλες στην ευρεία νίκη με 7-0, έχοντας τρία γκολ και δύο ασίστ.

Εμφάνιση ικανή για να γίνει μέχρι και… τραγούδι για τους συμπατριώτες του. Άλλωστε αποτελεί μεγάλη ελπίδα της Γκάμπια και του αφρικανικού ποδοσφαίρου εν γένει.