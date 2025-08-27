Ο Αμπντουλί Μανέ υποστήριξε πως δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα στις ιατρικές του εξετάσεις, λέγοντας πως η μεταγραφή του δεν προχώρησε για οικονομικούς λόγους.

Ο Ολυμπιακός αποφάσισε να μην προχωρήσει με τη μεταγραφή του Αμπντουλί Μανέ, εξαιτίας ενός ευρήματος στα ιατρικά του τεστ, που θεωρήθηκε αποτρεπτικό για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, εξέφρασε διαφωνίες ως προς την αξιολόγηση των ιατρικών αποτελεσμάτων. Σε δηλώσεις που παραχώρησε στο «Gamfoot», υποστήριξε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα.

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως το πρόβλημα ήταν στην οικονομική συμφωνία, που είχε με τους «ερυθρολεύκους».

Αναλυτικά, τι είπε ο Αμπντουλί Μανέ:

«Δεν υπάρχει τίποτα λάθος με τα ιατρικά μου ή οποιοσδήποτε τραυματισμός που ήταν απλά μια συγκάλυψη από τον σύλλογο.

Έφτασα στην Ελλάδα στη 1ΜΜ και πήγα κατευθείαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Ήμουν εκεί μέχρι τις 8 μ.μ. — πολύ κουρασμένος, γιατί μόλις είχα παίξει ένα παιχνίδι στη Σουηδία. Μετά από αυτό ο Ολυμπιακός μου είπε να υπογράψω το συμβόλαιο. Τους είπα ότι έπρεπε να το στείλω πρώτα στον δικηγόρο μου και να υπογράψω την επόμενη μέρα.

JUST NU PÅ FD: "Manneh har visst klarat läkarundersökningen"



Mjällby-sportchefen dementerar grekiska uppgifterna under eftermiddagen. https://t.co/qdDP9ClgsX — FotbollDirekt.se (@FotbollDirekt) August 27, 2025

Ο μισθός ήταν διαφορετικός από αυτό που συμφωνήσαμε. Μου είπαν ότι θα πληρώνομαι κάθε τρεις μήνες — για παράδειγμα, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο μισθός όλοι μαζί τέλος Μαρτίου. Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα έπαιρνα μόνο 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος των τριών μηνών. Και ο μισθός από μόνος του δεν ήταν ικανοποιητικός.

Τους είπα ότι δεν μπορώ να το υπογράψω αυτό. Την επόμενη μέρα μου είπαν να ακυρώσω την πτήση μου και να υπογράψω γιατί ήταν ήδη στα ΜΜΕ, σαν εκβιασμός. Αλλά τους είπα ότι αυτό το συμβόλαιο δεν είναι αυτό που συμφωνήσαμε. Έτσι αγόρασα το δικό μου εισιτήριο και πέταξα πίσω στη Σουηδία τίποτα δεν είχε το ιατρικό πρόβλημα».