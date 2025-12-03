Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε πάρα πολύ άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στο ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League και οι πρώτες εικόνες δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικές.

O Στέφανος Τζίμας πήγε απότομα από το «ζενίθ» στο «ναδίρ». Πριν από λίγες ημέρες πέτυχε το παρθενικό του γκολ στην Premier League.

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ τον εμπιστεύτηκε και κόντρα στην Άστον Βίλα τού έδωσε φανέλα βασικού, για πρώτη φορά στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η χαρά του δεν κράτησε για πολύ. Στο 20ο λεπτό και στην προσπάθειά του να κλέψει την μπάλα από τον Πάου Τόρες έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Σε μία φάση, που δεν είχε επαφή με κανέναν παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Stefanos been forced off and replaced by Jack, with Brajan now up top. Speedy recovery, Stef! 💙🤍

Αμέσως, όλοι ζήτησαν να μπει άμεσα μέσα το ιατρικό επιτελείο, ενώ ο προπονητής του κοίταζε τις επιλογές του.

Οι αντιδράσεις των συμπαικτών του δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικές, καθώς έπιαναν τα κεφάλια τους. Τελικά, όπως φάνηκε το πρόβλημα ήταν στο δεξί του γόνατο, με τον 19χρονο ποδοσφαιριστή να σηκώνεται όρθιος.

Δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου, αλλά αποχώρησε χωρίς να μπορέσει να πατήσει καλά στο έδαφος και εν τέλει έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Το μέγεθος του τραυματισμού του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν σύντομα νεότερα. Πάντως, οι πρώτες εικόνες δεν είναι καθόλου θετικές, αλλά όλοι ελπίζουμε να έχει αποφύγει τα χειρότερα.