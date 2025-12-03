Ο Χάαλαντ έγινε εκ νέου αφορμή για να ασχοληθεί η υφήλιος μαζί του, τι πιο σύνηθες;

Έρλινγκ Χάαλαντ, ο άνθρωπος που τα έχει κάνει όλα πιο γρήγορα απ’ όλους στον σκληρό και απαιτητικό κόσμο της Premier League, ο οποίος δεν είναι για όλους. Δεν επιβιώνουν οι πάντες εκεί.

Και υπάρχει και ο Νορβηγός σούπερ σταρ που δεν σταματάει πουθενά, αδιαφορεί για την έννοια του φρένου. Έφτασε σαν… κομμήτης στο μεταίχμιο της αλλαγής φρουράς και εποχής των Λιονέλ Μέσι-Κριστιάνο Ρονάλντο και των διαδόχων του. Μία μηχανή των γκολ.

Σε ένα τρελό ματς στο οποίο η Φούλαμ δεν τα παράτησε ποτέ παρότι βρέθηκε να κυνηγά την ανάβαση σε ένα… βουνό (1-5 στο 54′), ο Έρλινγκ Χάαλαντ που άνοιξε τον «χορό» των εννιά συνολικά τερμάτων, έγραψε ιστορία.

Ο ξανθομάλης Βορειοευρωπαίος, έγινε ο παίκτης που έφτασε γρηγορότερα από κάθε άλλον τα 100 γκολ στην κορυφαία διοργάνωση του Νησιού και κατά γενική ομολογία του κόσμου όλου.

Με την άμεση εκτέλεση με το αριστερό στο βρεγμένο αγωνιστικό χώρο του «Κρέιβεν Κότατζ», ο Χάαλαντ έπιασε τον αριθμό αυτό ορόσημο σε μόλις 111 παρουσίες. Ο άνθρωπος-γκολ που έφτασε και στα 20 γκολ και στα 30 και στα 40 και στα 50 στην Premier League, πρώτος.

🚨💯 Haaland: “I’m proud and happy to get to 100 PL goals. But when you're a striker for City, you should be delivering great numbers. And that's my job”.



“People should criticise me if I don't score, that's normally what people do so in the end, as I said, I should deliver!”. pic.twitter.com/98wYkxv8Hm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 3, 2025

100 goals in 111 appearances.



Erling Haaland is unlike anything we’ve seen in the Premier League. pic.twitter.com/O5aGxSU3Kd — Sports Illustrated FC (@SI_FootballClub) December 2, 2025

Κι όμως υπάρχει ακόμα πιο ακραίο στατιστικό απ’ αυτό, για το οποίο βέβαια τα credit οφείλουν να μοιραστούν σε εκείνον και τους συμπαίκτες του. Την νύχτα της 2ης του Δεκέμβρη στην έδρα της Φούλαμ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιτ.

Οκ, επιθετικός είναι θα πει κανείς. Τι πιο σύνηθες; Έλα όμως που είχε να συμβεί αυτό σε εκτός έδρας ματς των citizens από τον Αύγουστο του 2023 και ένα παιχνίδι με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ; Με λίγα λόγια, η σημαία σηκώθηκε για εκείνον – εκτός Etihad Stadium – 828 ημέρες μετά. Είναι ΤΡΕΛΟ το πως κινείται στο όριο, φαινόμενο που κάνει τα 100 του γκολ ακόμα πιο σπουδαίο επίτευγμα.