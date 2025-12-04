Ο Λιονέλ Μέσι παραχώρησε μεγάλη συνέντευξη στο ESPN, μέρος της οποίας κυκλοφόρησε ήδη. Τι ανέφερε για το Μουντιάλ της Αργεντινής το 2022.

Ο Λιονέλ Μέσι παραχώρησε μία αποκλειστική συνέντευξη στο ESPN, η οποία αναμένεται να δημοσιευτεί πλήρης μέσα στις επόμενες ώρες. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που ετοιμάζεται να διεκδικήσει το τρόπαιο του MLS με την Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στη Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ (06/12), μίλησε —στα αποσπάσματα που έγιναν γνωστά— για τον Πεπ Γκουαρδιόλα αλλά και για την εθνική ομάδα της Αργεντινής.

Ο 38χρονος δεν δίστασε να εκθειάσει τον προπονητή με τον οποίο έγραψαν μαζί ιστορία στη Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως είναι ο κορυφαίος όλων και ότι όπου κι αν εργάστηκε, άλλαξε τη φιλοσοφία του ποδοσφαίρου στα εκάστοτε πρωταθλήματα.

«Όσον αφορά την ανάγνωση του παιχνιδιού, την προετοιμασία για έναν αγώνα και την επικοινωνία με τους παίκτες, είναι πλήρης. Είναι ο καλύτερος και ήμασταν πραγματικά τυχεροί που τον είχαμε στη Μπαρτσελόνα. Πήγε αλλού και συνέχισε να κατακτά τίτλους. Δεν είναι μόνο οι νίκες· είναι ο τρόπος που έπαιζαν οι ομάδες του. Το έκανε στην Μπάγερν —αν και δεν κατάφερε να κερδίσει το Champions League— αλλά άλλαξε τον τρόπο που παίζονταν το ποδόσφαιρο στη Γερμανία. Το ίδιο και στην Αγγλία με τη Σίτι, όπου επηρέασε ριζικά το στιλ ολόκληρης της Premier League».

Lionel Messi exclusive: Argentina star hails Pep Guardiola as 'the best' pic.twitter.com/Ej5qEwHp4t — ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2025

Στη συνέχεια, μιλώντας για το Μουντιάλ του 2026, ο Μέσι υπογράμμισε ότι η Αργεντινή θα προσπαθήσει να υπερασπιστεί τον τίτλο της, αν και το θεωρεί μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή. Αναφέρθηκε επίσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, εξηγώντας πως η ομάδα του στάθηκε τυχερή στα ματς με Ολλανδία και Γαλλία που κρίθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι, έχοντας ωστόσο στον πάγκο έναν εξαιρετικό Εμιλιάνο Μαρτίνες.

«Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πάντα πολύ δύσκολο», σημείωσε. «Κάθε αντίπαλος μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, να σε αφήσει εκτός. Η μπάλα μπορεί να χτυπήσει στο δοκάρι και να καταλήξει μέσα ή έξω· μπορείς να χάσεις στα πέναλτι.

Στο προηγούμενο Μουντιάλ ήμασταν τυχεροί. Παρότι ήμασταν καλύτεροι από την Ολλανδία και τη Γαλλία, χρειάστηκε να πάμε στα πέναλτι — κι εκεί είχαμε το “θηρίο” τον Ντιμπού, που μας οδήγησε στη νίκη. Αλλά μπορείς να πας στα πέναλτι και να μη βγεις κερδισμένος.»