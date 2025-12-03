Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ήταν… απολαυστικός, μετά τη λήξη του Φούλαμ – Μάντσεστερ Σίτι (02/12, 4-5) κάνοντας ένα «επικό» σχόλιο για την αναμέτρηση!

Ένα ματς, που «φώναζε» Premier League, από πολλά χιλιόμετρα μακριά! Η 14η αγωνιστική της διοργάνωσης ξεκίνησε με ένα παιχνίδι «φωτιά».

Η Φούλαμ φιλοξένησε τη Μάντσεστερ Σίτι (02/12, 4-5) και μέχρι το 56ο λεπτό όλοι νόμιζαν ότι θα έχουμε μία «συντριβή».

Κι αυτό, γιατί οι «πολίτες» ήταν μπροστά στο σκορ με 5-1! Ωστόσο, η ομάδα του Μάρκο Σίλβα πήγε να πετύχει κάτι το απίθανο. Στο 78ο λεπτό μείωσε σε 4-5 και λίγο έλειψε να φτάσει στην ισοφάριση.

Παρ’ όλα αυτά, η Μάντσεστερ Σίτι κράτησε το «τρίποντο», μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της λήξης.

Σε μία αναμέτρηση, που ο Έρλινγκ Χάαλαντ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο «ταχύτερος» παίκτης της Premier League, που φτάνει τα 100 γκολ!

Όμως, λίγη από τη «λάμψη» του Νορβηγού επιθετικού πήγε και στον Πεπ Γκουαρδιόλα. Πώς έγινε αυτό; Χάρη στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου!

Ο Ισπανός τεχνικός πήγε αρκετά ευδιάθετος, ώστε να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.

Μέχρι, που τους έκανε να… λυθούν στα γέλια. Αρχικά, ο ίδιος τους ρώτησε αν το διασκέδασαν και μετά από λίγο δέχτηκε την ίδια ερώτηση.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι έδωσε μία «επική» απάντηση λέγοντας: «Εγώ έχασα τα μαλλιά μου», με όλη την αίθουσα να «ξεσπάει» σε γέλια.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο την επίκη απάντηση του Πεπ Γκουαρδιόλα: