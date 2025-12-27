Το Μαρόκο δεν μπόρεσε να κάνει το 2/2 και να «κλειδώσει» την πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.
Το Μάλι (26/12, 1-1) έβαλε «στοπ», καθώς αν και έμεινε πίσω στο σκορ μπόρεσε να ισοφαρίσει και εν τέλει να πάρει και τον βαθμό της ισοπαλίας.
Μάλιστα, η αναμέτρηση είχε και «ελληνικό χρώμα», με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να ξεκινάει βασικός στο παιχνίδι.
Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού δεν μπόρεσε να σκοράρει και στο 70ο λεπτό ο προπονητής του αποφάσισε να τον κάνει αλλαγή.
Μαζί του εκτός αγωνιστικού χώρου πέρασαν και οι Μπραχίμ Ντίαθ, αλλά και Αζεντίν Ουναΐ! Με τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού να μένει… παγωτό.
Όταν είδε τον αριθμό του, για να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου «κοκκάλωσε», έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα ακίνητος και δεν μπορούσε να πιστέψει ότι έγινε αλλαγή. Ωστόσο, μετά από λίγο αποχώρησε «σοκαρισμένος» από την αναμέτρηση, για να περάσει στη θέση του ο Αμπντέ Αζαλζουλί.