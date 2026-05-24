Η Ντούκλα Πράγας έκανε τα πάντα… λάθος και γνώρισε τον πιο παράλογο υποβιβασμό.

Μια πραγματική ποδοσφαιρική τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τσεχία, με την Ντούκλα Πράγας να γνωρίζει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία μετά τη βαριά ήττα με 0-3 από την Μπάνικ Οστράβα.

Το απίστευτο της αναμέτρησης είναι ότι η Ντούκλα χρειαζόταν μόλις έναν βαθμό για να σωθεί, όμως το παιχνίδι μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς και τα τρία τέρματα των φιλοξενούμενων σημειώθηκαν από αυτογκόλ των γηπεδούχων!

3 – FK Dukla Praha je prvním týmem v historii české ligy, který se vstřelil tři vlastní góly v jednom zápase. Smůla. pic.twitter.com/G2RikH7CRr — OptaJakub (@OptaJakub) May 23, 2026

Το κακό για τη Ντούκλα ξεκίνησε με έντονο ελληνικό «χρώμα», αφού το πρώτο αυτογκόλ πέτυχε ο Μάριος Πουρζιτίδης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια οδυνηρή ήττα.

Baník vede na Dukle! Plavšičův centr si nešťastně srazil do vlastní branky Pourzitidis! 🤯#OneplaySport | #ChanceLiga pic.twitter.com/Y2xRskIToJ — Oneplay Sport (@oneplaysportcz) May 23, 2026

Αυτή η απίθανη εξέλιξη σφράγισε τη μοίρα της ομάδας της Πράγας, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της σε αυτόν τον «τελικό» επιβίωσης, επιστρέφοντας στη δεύτερη κατηγορία μόλις λίγο καιρό μετά την άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια, την ώρα που η Μπάνικ Οστράβα πανηγύριζε την εξασφάλιση της δικής της παραμονής.