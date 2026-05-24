Μια πραγματική ποδοσφαιρική τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τσεχία, με την Ντούκλα Πράγας να γνωρίζει τον υποβιβασμό από την πρώτη κατηγορία μετά τη βαριά ήττα με 0-3 από την Μπάνικ Οστράβα.
Το απίστευτο της αναμέτρησης είναι ότι η Ντούκλα χρειαζόταν μόλις έναν βαθμό για να σωθεί, όμως το παιχνίδι μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς και τα τρία τέρματα των φιλοξενούμενων σημειώθηκαν από αυτογκόλ των γηπεδούχων!
Το κακό για τη Ντούκλα ξεκίνησε με έντονο ελληνικό «χρώμα», αφού το πρώτο αυτογκόλ πέτυχε ο Μάριος Πουρζιτίδης, ανοίγοντας τον δρόμο για μια οδυνηρή ήττα.
Αυτή η απίθανη εξέλιξη σφράγισε τη μοίρα της ομάδας της Πράγας, η οποία δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της σε αυτόν τον «τελικό» επιβίωσης, επιστρέφοντας στη δεύτερη κατηγορία μόλις λίγο καιρό μετά την άνοδό της στα μεγάλα σαλόνια, την ώρα που η Μπάνικ Οστράβα πανηγύριζε την εξασφάλιση της δικής της παραμονής.