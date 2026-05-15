Το Μουντιάλ σε λίγες εβδομάδες κάνει την πρώτη «σέντρα» και ο Λιονέλ Μέσι «ζεσταίνεται» με εξωφρενικούς αριθμούς!

Το Μουντιάλ πλησιάζει. Σε λίγες εβδομάδες έχουμε την πρώτη «σέντρα» και όλοι περιμένουν τη διοργάνωση!

Η Αργεντινή θα ξεκινήσει ως η ομάδα που θέλει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της, αφού ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2022. «Ηγέτης» σε ακόμα μία προσπάθειά της θα είναι φυσικά ο Λιονέλ Μέσι.

With his two assists and one goal against Toronto, Lionel Messi becomes the fastest player in MLS history to reach 100 regular-season goal contributions 😮‍💨👑 pic.twitter.com/yRTp5LC6mI — OneFootball (@OneFootball) May 9, 2026

Μπορεί σε λίγο καιρό να «μπαίνει» στο 39ο έτος της ηλικίας του, αλλά τα όσα κάνει είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!

Στην εκκίνηση της σεζόν στο MLS διανύει σεζόν MVP και δεδομένα στο πίσω μέρος του «μυαλού» θα υπάρχει το Μουντιάλ.

Οι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΙ αριθμοί του Λιονέλ Μέσι

Η Ίντερ Μαϊάμι έχει στην «πλάτη» της ήδη 13 αγωνιστικές για το πρωτάθλημά της. Είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και αυτό το οφείλει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στον Λιονέλ Μέσι.

Ο Αργεντίνος σταρ κάνει πράγματα και θαύματα στην εκκίνηση της νέας αγωνιστικής χρονιάς στις ΗΠΑ.

Τη δεδομένη στιγμή, είναι ο ποδοσφαιριστής με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο Sofascore, καθώς έχει 8.61!

Το «γιατί» είναι τόσο ψηλά, το καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα. Σε 12 ματς στο MLS έχει συνολικά 15 (!) συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του, αφού μετράει 11 γκολ και τέσσερις ασίστ!

Lionel Messi in the 2026 MLS season has been unstoppable… 😳🐐



In-form for the World Cup 😉 pic.twitter.com/fYJbg6zgL7 — OneFootball (@OneFootball) May 14, 2026

Και ας μην έφτανε αυτό, το τελευταίο διάστημα είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Τα όσα κάνει στα ματς του Μαΐου είναι ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ!

Σε τρεις αναμετρήσεις οι βαθμολογίες του είναι κατά σειρά 10 απέναντι στην Ορλάντο (03/05, 3-4), 9.5 απέναντι στην Τορόντο (09/05, 2-4) και 9.5 απέναντι στη Σινσινάτι (14/05, 3-5)!

𝐇𝐀𝐓-𝐓𝐑𝐈𝐂𝐊 ➕ 𝐀𝐒𝐒𝐈𝐒𝐓 𝐅𝐎𝐑 𝐋𝐈𝐎𝐍𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒𝐒𝐈 🎩🪄



𝟯𝟴 𝗬𝗘𝗔𝗥𝗦 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚. 𝗚𝗘𝗧𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗥𝗘𝗔𝗗𝗬 𝗙𝗢𝗥 𝗛𝗜𝗦 𝗦𝗜𝗫𝗧𝗛 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗖𝗨𝗣 🏆



That's now 9️⃣1️⃣0️⃣ career goals and 4️⃣1️⃣1️⃣ career assists 🤯



And 61 career hat-tricks ⚽⚽⚽



Messi's last… pic.twitter.com/oZjOjjcO3L — 433 (@433) May 14, 2026

Και όλα αυτά, ενώ σε λίγες εβδομάδες θα «ηγηθεί» ξανά της Αργεντινής σε μία μεγάλη διοργάνωση.

Μάλλον, φαίνεται πως κάνει ήδη «προθέρμανση» για να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο…