Το Μουντιάλ πλησιάζει. Σε λίγες εβδομάδες έχουμε την πρώτη «σέντρα» και όλοι περιμένουν τη διοργάνωση!
Η Αργεντινή θα ξεκινήσει ως η ομάδα που θέλει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» της, αφού ήταν η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια το 2022. «Ηγέτης» σε ακόμα μία προσπάθειά της θα είναι φυσικά ο Λιονέλ Μέσι.
Μπορεί σε λίγο καιρό να «μπαίνει» στο 39ο έτος της ηλικίας του, αλλά τα όσα κάνει είναι ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ!
Στην εκκίνηση της σεζόν στο MLS διανύει σεζόν MVP και δεδομένα στο πίσω μέρος του «μυαλού» θα υπάρχει το Μουντιάλ.
Οι ΑΔΙΑΝΟΗΤΟΙ αριθμοί του Λιονέλ Μέσι
Η Ίντερ Μαϊάμι έχει στην «πλάτη» της ήδη 13 αγωνιστικές για το πρωτάθλημά της. Είναι στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας και αυτό το οφείλει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό στον Λιονέλ Μέσι.
Ο Αργεντίνος σταρ κάνει πράγματα και θαύματα στην εκκίνηση της νέας αγωνιστικής χρονιάς στις ΗΠΑ.
Τη δεδομένη στιγμή, είναι ο ποδοσφαιριστής με τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στο Sofascore, καθώς έχει 8.61!
Το «γιατί» είναι τόσο ψηλά, το καταλαβαίνει κανείς πάρα πολύ εύκολα. Σε 12 ματς στο MLS έχει συνολικά 15 (!) συμμετοχές σε τέρματα της ομάδας του, αφού μετράει 11 γκολ και τέσσερις ασίστ!
Και ας μην έφτανε αυτό, το τελευταίο διάστημα είναι σε δαιμονιώδη κατάσταση. Τα όσα κάνει στα ματς του Μαΐου είναι ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑ!
Σε τρεις αναμετρήσεις οι βαθμολογίες του είναι κατά σειρά 10 απέναντι στην Ορλάντο (03/05, 3-4), 9.5 απέναντι στην Τορόντο (09/05, 2-4) και 9.5 απέναντι στη Σινσινάτι (14/05, 3-5)!
Και όλα αυτά, ενώ σε λίγες εβδομάδες θα «ηγηθεί» ξανά της Αργεντινής σε μία μεγάλη διοργάνωση.
Μάλλον, φαίνεται πως κάνει ήδη «προθέρμανση» για να είναι έτοιμος για το Παγκόσμιο Κύπελλο…